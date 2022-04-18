ما هي العقوبات المتوقعة على الاتحاد لو ثبت تحريضه لحمدالله؟ قانوني يُجيب

كشف القانوني أيمن الرفاعي عن العقوبات المتوقعة على الاتحاد ومهاجم عبد الرزاق حمدالله حال ثبت تحريض النادي للاعب على ترك ناديه السابق النصر، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى المنع من التسجيل.

قضية النصر وحمدالله بدأت بفسخ النادي لعقد اللاعب من جانب واحد بأسباب قانونية تضمن له حقوقه المالية، ثم انضمام الهداف المغربي بعدها إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر وتألقه الملفت مع الفريق.

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تتابعت الأحداث بتقديم النصر شكوى ضد حمدالله والاتحاد في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وتقديم محامي اللاعب شكوى ضد النادي العاصمي، ثم بيان مفاجئ من اتحاد الكرة يُعلن به عدم اختصاصه بالنظر في القضية لأنها تتضمن أطرافًا أجنبية ولأنها منظورة أمام فيفا.

تبع ذلك تسجيل صوتي مسرب نُسب إلى حمدالله وحامدل البلوي المدير التنفيذي للاتحاد قبل يوم واحد من مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي، وقد طالب النصراويون بالتحقيق في التسريب وسط اتهامات واضحة للاعب بالتلاعب في نتيجة المباراة وتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء.

شكك البعض في صحة التسريب لكن نادي النصر قطع الشك باليقين ببيان نشره يوم أمس أكد خلاله امتلاكه لتسجيلات صوتية تدين حمدالله والبلوي والاتحاد، وأن شكواه في الاتحاد الدولي تختلف عن تلك التي قدمها في نهاية مارس الماضي لدى اتحاد كرة القدم السعودي.

الرفاعي قال لقناة العربية عن العقوبات المتوقعة "إن ثبت صحة التسجيلات وتحريض الاتحاد حمدالله للرحيل عن النصر، سيُعاقب اللاعب حسب لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وهي التعويض والإيقاف لمدة 4-6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال، وقد يحرم النادي من التسجيل لفترتي انتقالات وغرامة مالية".

أضاف "الاتحاد إن علم بتصرف حامد البلوي سيُعاقب بالطبع، وحال لم يعلم سيُعاقب المسؤول وحده، العقوبة قد تصل إلى خصم النقاط لو ثبت أن النادي شريك، وتلك العقوبة ستكون تأديبية مصدرها لجنة الاحتراف".

المستشار القانوني أيمن الرفاعي: في حال ثبوت التحريض خلال الفترة المحمية العقوبات تصل إلى التعويض وإيقاف يصل لستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال واحتمالية حرمان النادي من فترتي تسجيل pic.twitter.com/PDOAdSvuGk — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) April 17, 2022

يُشار إلى أن النصر ضم حمدالله من الدوري القطري صيف 2018، وقد تألق اللاعب معه وقاده لتحقيق لقب الدوري موسم 2018-2019 وحقق رقمًا تاريخيًا يخص عدد الأهداف في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين.

اللاعب توج هدافًا للدوري السعودي في الموسم التالي لكن مستواه بدأ بالتراجع ومشاكله بدأت تزداد فيما بعد، حتى انتهى به المطاف بفسخ عقده من جانب النادي لأسباب لم يُعلن عنها رسميًا لكن قيل أنها سلوكية وانضباطية.