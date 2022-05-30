ما هي الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022؟

‎موقع جول يكشف عن الجائزة المالية للأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، بما في ذلك المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بالبطولة هذا الموسم

تشكل المكافآت المالية التي تحصل عليها الأندية التي تشارك في دوري أبطال إفريقيا، أهمية كبيرة للحالة الاقتصادية لكل فريق، فبمجرد وصولك لدور المجموعات، تضمن الحصول على جوائز كبيرة قد تساهم في تغيير حالات بعض الفرق بين عشية وضحاها.

وبكل تأكيد تعتمد الجوائز على عدد المباريات التي يفوزها كل فريق، وإلى أي مرحلة يصل في المسابقة.

ومع تبقي ساعات قليلة فقط على انطلاق نهائي نسخة موسم 2021-22 من دوري أبطال إفريقيا، فإن الجوائز المالية للبطل تعد أمرًا مثيرًا لاهتمام الجماهير.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

السؤال الآن، ما الجوائز المالية الخاصة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-22، هذا ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

ما هي الجوائز المالية في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

في عام 2017، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير موقع دور المجموعات من ربع النهائي إلى دور الستة عشر، وبناء عليه قام بزيادة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار، أما الخاسرين في نصف النهائي يحصل كل منهما على 800 ألف دولار.

وبالنسبة للفرق الخاسرة في الدور ربع النهائي فيحصل كل منها على 650 ألف دولار أمريكي، أما الفريق الذي يودع البطولة من دوري المجموعات فيحصل على 550 ألف دولار أمريكي.

المرحلة الجائزة المالية البطل 2.5 مليون دولار الوصيف 1.25 مليون دولار الخاسران في نصف النهائي 800 ألف دولار الفرق الخاسرة في ربع النهائي 650 ألف دولار الخروج من دور المجموعات 550 ألف دولار

ما هو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد؟

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-22 يوم الإثنين 30 مايو 2022، على ملعب مركب الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب.