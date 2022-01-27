ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021؟

تُعد بطولة كأس الأمم الإفريقية من أهم البطولات القارية حول العالم، فتلتقي بها نخبة القارة السمراء ولا تخلو مباراياتها من الإثارة والمتعة، والمفاجآت، كما كانت سمة نسخة 2021 التي أقيمت في دولة الكاميرون.

ربما شابت نسخة 2021 الكثير من الشوائب في مقدمتها التنظيم السيئ، لكنها في الوقت نفسه شهدت مباريات أقل ما توصف بالممتعة، وكانت السمة الغالبة هي الأهداف التاريخية.

مشاركة عربية كانت قوية بوصول الرباعي مصر والمغرب وتونس وجزر القمر إلى دور الـ16، ثم وصول الثلاثي الأول إلى ربع النهائي.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

أما الجزائر، حاملة اللقب، فكانت المفاجأة الكبرى بتوديعها المسابقة من دور المجموعات بهزيمتين وتعادل، كما ودعت السودان وموريتانيا من الدور نفسه.

مع اقتراب البطولة من النهاية، سيحصد كل فريق ثمار مشاركته ونجاحه من جوائز من قبل اللجنة المنظمة.

في هذا التقرير، نستعرض معًا الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ما هي الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2021؟

هذه النسخة شهدت ارتفاعًا إلى حد ما في قيمة الجوائز للفرق المشاركة في العرس الإفريقي.

بطل نسخة 2021 سوف يتحصل على 5 ملايين دولار، بعد أن تحصل بطل النسخة الماضية على 4.5 مليون دولار.

أما الوصيف فسوف يجني 2 مليون و750 ألف دولار، بزيادة ربع مليون دولار.

صاحبا المركز الثالث والرابع سيتحصلا على 2 مليون و200 ألف دولار، بزيادة 200 ألف دولار.

أما الوصول إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا فيضمن لصاحبه التحصل على 1.175 مليون دولار.

الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2021