تتجه الأنظار إلى ملعب البيت لمتابعة نهائي كأس العرب، والذي سيكون بطبيعة الحال مثير للغاية، خاصة كونه سيكون ديربي بين تونس والجزائر.

وحفلت النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإثارة وندية منقطعة النظير.

وستكون الإثارة والحماس على أشدهم في ستاد 974، لمتابعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بين مصر وقطر، في مباراة سيعمل فيها الفريقان على الفوز فقط لمصالحة الجماهير بعد فقدان الأمل في الحصول على البطولة.

ومع نهاية البطولة، سيحصد كل منتخب ثمار مشاركته في البطولة، من جوائز مالية ضخمة وضعتها اللجنة المنظمة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021.

ما هو موعد نهائي كأس العرب 2021؟

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بين تونس والجزائر يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب تونس - الجزائر السبت 18 ديسمبر 2021،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر البيت

ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021؟

اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 رصدت جوائز مالية تصل قيمتها إلى 25.5 مليون دولار أمريكي، ويحصل بطل بطولة كأس العرب على خمسة ملايين دولار أمريكي.

ويتم توزيع الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021 حسب الدور الذي وصل إليه كل منتخب، بداية من المنتخبات المشاركة في دور المجموعات، حتى بطل المسابقة.