ما هي الأندية التي قد يواجهها برشلونة في الدوري الأوروبي؟

ودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور المجموعات لأول مرة منذ فترة طويلة للغاية، وتأكد مشاركته في الدوري الأوروبي بداية من ملحق دور الـ 16.

كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، ستعمل على مصالحة جماهيرها ومحاولة الفوز بالبطولة، التي قد تكون في المتناول بالنسبة للفريق الكتالوني.

ولكن برشلونة سيتعين عليه المرور بالكثير من المحطات التي لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض حتى يحقق هدفه، والبداية ستكون من ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وسيلعب برشلونة الذي يشارك في الدوري الأوروبي قادمًا من دوري أبطال أوروبا، في الملحق أمام أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي، بحسب القرعة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الفرق التي قد يواجهها برشلونة في ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

ما الفرق التي قد يواجهها برشلونة في ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي؟

بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، لن يواجه برشلونة أي فريق إسباني في دور الـ 16 من البطولة، ولهذا فإنه لن يلعب أمام ريال سوسييداد، أو ريال بيتيس في هذا الدور.

وستتبقى ست فرق أحدها قد يشارك أمام برشلونة، في هذا الدور وستكون بكل تأكيد مواجهة مثيرة خاصة لوجود فرق قوية قد يلعب أمامها برشلونة، مثل نابولي ولاتسيو وأولمبياكوس.

الفرق التي قد يواجهها برشلونة في ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي:

المجموعة الفريق الأولى رينجرز الثانية ريال سوسييداد (خارج الحسابات) الثالثة نابولي الرابعة أولمبياكوس الخامسة لاتسيو السادسة سبورتينج براجا السابعة ريال بيتيس (خارج الحسابات) الثامنة دينامو زغرب

ما هو موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي هو الإثنين الموافق 13 ديسمبر 2021.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية.