ما هي الأندية الأكثر شعبية في العالم؟ وما ترتيب برشلونة وريال مدريد وليفربول؟

كرة القدم مثلها مثل معظم الرياضات تعتمد على الجماهير بقدرالأحداث والفعاليات في الملعب.

اعتمدت اللعبة بشكل كبير على الدعم من المدرجات في شكل مبيعات التذاكر ومؤخرًا في مبيعات القمصان وغيرها من المنتجات الخاصة بالأندية.

عادةً ما تكون الأندية الناجحة هي الأكثر شعبية ، لكن هناك متغيرات مثل الجغرافيا والتاريخ والأهمية الثقافية تلعب دورًا ، لذلك لا يُترجم النجاح بالضرورة إلى الشعبية بل يساعد فقط.

إذن ، ما هي الأندية التي لديها أكبر عدد من المشجعين في العالم؟

كان ريال مدريد وبرشلونة أكثر نوادي كرة القدم قيمة في العالم في عام 2020 وفقًا لمجلة فوربس ، حيث قدرت ثروتهما بأكثر من 4 مليارات دولار (2.8 مليار جنيه إسترليني) لكل منهما.

لم يكن مانشستر يونايتد بعيد، حيث بلغ 3.8 مليار دولار (2.7 مليار جنيه إسترليني) في حين احتل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وتشيلسي المراكز الخمسة التالية.

من المستحيل الحصول على رقم دقيق لعدد المشجعين لكل ناد ، لكن النظر إلى أشياء مثل مبيعات القمصان وحجم الملعب ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في تكوين صورة تقريبية عن الشعبية.

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مع وضع ذلك في الاعتبار ، يلقي موقع جول نظرة على أندية كرة القدم التي تحظى بأكبر عدد من المشجعين في جميع أنحاء العالم من خلال مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل.

ما هي الأندية الأكثر متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي؟

الترتيب الفريق البلد عدد المتابعين 1 ريال مدريد إسبانيا 277.7 مليون 2 برشلونة إسبانيا 275.12 مليون 3 مانشستر يونايتد إنجلترا 175.9 مليون 4 باريس سان جيرمان فرنسا 144.56 مليون 5 يوفنتوس إيطاليا 117.2 مليون 6 تشيلسي إنجلترا 110.22 مليون 7 ليفربول إنجلترا 106.85 مليون 8 بايرن ميونخ ألمانيا 100.23 مليون 9 مانشستر سيتي إنجلترا 90.65 مليون 10 آرسنال إنجلترا 82.5 مليون

*جميع المتابعين من الفيسبوك وإنستجرام وتويتر وتيك توك ويوتيوب حتى فبراير مارس 2022.



ريال مدريد وبرشلونة هما ناديا كرة القدم اللذان يحظيان بأكبر عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يوجد فريق آخر قريب من منافسي الكلاسيكو.

مانشستر يونايتد النادي الذي لم يكن لديه حساب رسمي على تويتر حتى أبريل 2012 (بعد ثلاث سنوات من ليفربول) ، هو ثاني أكثر الأندية شعبية على الإنترنت ، لكنه متأخر كثيرًا عن ريال وبرشلونة.

يتواجد بعده نادي باريس سان جيرمان، والذي ارتفعت شعبيته بعد ضم ليونيل ميسي في صيف 2021، وخلفه نادي يوفنتوس.

يأتي تشيلسي وليفربول في المركزين التاليين ، حيث يتقدم البلوز بفارق ضئيل عن بطل أوروبا ست مرات.

ما هي الأندية صاحبة الملاعب الأكبر في العالم؟

الترتيب الفريق الملعب السعة 1 برشلونة كامب نو 99,000 2 كايزر تشيفز سوكر سيتي 94,700 3 كلوب أميريكا ستاد أزتيكا 87,500 4 موهون باجان ستاد سالت ليك 85,000 5 بوروسيا دورتموند سيجنال إيدونا بارك 81,300 6 ريال مدريد سانتياجو بيرنابيو 81,000 7 يونيفرسيتاريو مونومينتال 80,000 8 ميلان / إنتر سان سيرو 80,000 9 فلامنجو / فلومينينسي ماراكانا 78,000 10 استقلال / بيرسبوليس ستاد أزادي 78,000

كما يوضح الجدول أعلاه ، ربما ليس من الحكمة الحكم على الشعبية العالمية للنادي بناءً على حجم ملعبه فقط.

في حين يتواجد برشلونة وريال مدريد في المراكز العشرة الأولى من حيث سعة الملاعب ، فإن أندية مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس وبايرن ميونخ غائبة.

لا شك أن كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ونادي أمريكا المكسيكي هما أكبر الأندية في بلديهما ، لكن شعبيتهما لا تتجاوز حدودهما.

ما هي أقمصة الأندية الأكثر مبيعًا في العالم؟

تختلف قمصان كرة القدم الأكثر شهرة من بلد إلى آخر ، لذلك قد تباع قمصان فلامنجو بشكل جيد في البرازيل أو قد تحقق قمصان أستون فيلا أداءً جيدًا في أجزاء من إنجلترا ولكن ليس جيدًا خارج تلك البلدان.

ومع ذلك ، هناك عدد من الفائزين الواضحين عندما يتعلق الأمر بمبيعات القمصان على مستوى العالم ، حيث يتم تحقيق الملايين كل عام.

يظهر برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول بانتظام على قوائم القمصان الأكثر مبيعًا ، كذلك أرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وفقًا لـ Planet Football ، كان قميص ليفربول هو قميص كرة القدم الأكثر مبيعًا على موقع أمازون 2019-20 ، بينما ظهرت قمصان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال في المراكز العشرة الأولى.

ما هي الأندية الأكثر شعبية في العالم؟

يبدو أن ريال مدريد وبرشلونة يحظيان بأكبر عدد من المشجعين في جميع أنحاء العالم ، ويأتي مانشستر يونايتد - الذي كان في يوم من الأيام أكبر فريق رياضي بلا منازع في العالم - بعد عمالقة الكلاسيكو في المركز الثالث.

لا يتواجد الثلاثي على قمة القائمة عندما يتعلق الأمر بمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي فحسب ، بل لديهم أيضًا أكبر ملاعب كرة القدم في العالم ويبيعون معظم القمصان في جميع الأسواق تقريبًا.

شعبيتهم عالمية حقًا وينعكس ذلك في قيمتها، فهم أندية كرة القدم الوحيدة في أفضل 10 فرق رياضية بحسب تقييم فوربس.

ليفربول ويوفنتوس وبايرن ميونخ من بين مجموعة من الأندية التاريخية الذين تأخروا عن المراكز الثلاثة الأولى ، في حين أن العمالقة الجدد مثل تشيلسي ومانشستر سيتي لديهم شعبية كبيرة.