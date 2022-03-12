ما هي الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح؟ وهل تحرمه من لقاء السنغال؟

تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة في مواجهة فريقه ليفربول ضد نظيره برايتون في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

صلاح شارك في المباراة أساسيًا، وغادر الملعب في الدقيقة الـ 64 بعد أن اشتكى من إصابة ولم يستطع أن يكمل المواجهة حتى النهاية.

وكان صلاح قد سجل هدف ليفربول الثاني في المواجهة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 61 بعد أن تقدم لويس دياز الدقيقة الـ 19.

ما هي الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح؟

في الدقيقة الـ 63 من عمر المواجهة سقط محمد صلاح أرضًا بعد أن سدد كرة قوية نجح دفاع برايتون في التصدي لها.

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تحدث عن إصابة صلاح عقب المواجهة وأكد أن صلاح يراها غير قوية.

ما الذي قاله يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح؟

المدرب الألماني قال: "سنرى، هو يعتقد أن الإصابة ليست خطيرة، لكن يمكننا أن نرى عندما جلس، هناك شيئًا ليس سليمًا بنسبة 100%".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك حدث عندما سدد تلك الكرة وتم التصدي لها من الدفاع، أعتقد أن مدد عضلات قدمه قليلًا".

هل يغيب محمد صلاح عن مواجهة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم؟

يحل المنتخب السنغالي ضيفًا على نظيره المصري في لقاء ذهاب ملحق تصفيات كأس العالم 2022 بقطر يوم الجمعة الموافق الـ 25 من مارس الجاري.

وسيخوض الفريقان مواجهة العودة في السنغال بعد أربعة أيام يوم الثلاثاء الموافق الـ 29 من الشهر نفسه.

إصابة صلاح تبدو للوهلة الأولى ليست خطيرة كما أكد نجم ليفربول بنفسه لمديره الفني، وعلى الأقصى قد يغيب لعشرة أيام، ما يعني عودته في الوقت المناسب للانضمام لمعسكر المنتخب المصري والاستعداد لمواجهة السنغال.

جدول مباريات مصر في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022

أسفرت قرعة الدور الختامي من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن مواجهة صعبة لمنتخب مصر، الذي سيكون عليه مواجهة منتخب السنغال ذهابًا وإيابًا من أجل مقعد في مونديال قطر.

وتقام مباريات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر خلال التوقف الدولي في شهر مارس 2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر، على أن تستضيف السنغال مباراة الإياب، وذلك بالنظر إلى تصنيف المنتخبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل إجراء القرعة.

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - السنغال الجمعة 25 مارس 2022،

21:30 مصر، 22:30 السعودية - القاهرة الدولي السنغال - مصر الثلاثاء 29 مارس 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - ديامنيديو

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وقد أعلنت عن الخبر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

هذه ليست الطريقة الوحيدة، حيث يمكنك متابعة مباريات منتخب مصر عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.