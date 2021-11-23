ما هي إصابة علي معلول؟ وما هي المباريات التي سيغيب عنها؟

خاض الأهلي مباراة مثيرة للغاية أمام غزل المحلة في الجولة الخامسة من منافسات موسم 2021-22 في بطولة الدوري المصري.

الأهلي نجح في اقتناص الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بنتيجة 3-2، بفضل ركلة حرة نفذها التونسي علي معلول ظهير "المارد الأحمر" استقرت في مرمى غزل المحلة.

لكن وبعد الركلة الحرة مباشرة، ظهر الألم على وجه معلول، والذي أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء وهو يتألم، وساعده لاعبو الأهلي على الخروج من الملعب بعد صافرة النهاية.

فما هي إصابة علي معلول التي تعرض لها في مباراة الأهلي وغزل المحلة؟ جول يقدم لك الإجابة...

كيف تعرض على معلول للإصابة في مباراة الأهلي وغزل المحلة؟

حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90+5 من مباراة غزل المحلة في الدوري المصري والتي أقيمت في المحلة، والنتيجة كانت التعادل 2-2، بعد أن نجح أصحاب الأرض في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+2.

معلول تقدم لتسديد الركلة الحرة التي كانت على حدود منطقة الجزاء، ونفذها لتصطدم في الحائط البشري وتغير اتجاهها إلى مرمى المحلة.

وأثناء الاحتفال بالهدف ظهر أن معلول يتألم وأمسك العضلة الضامة، لكنه قرر المواصلة على أرض الملعب بعد أن أنهى بيتسو موسيماني مدرب الفريق تغييراته.

ومع إطلاق صافرة النهاية، سقط معلول على الأرض والألم ظاهر على وجهه، ليقوم عدد من زملائه بمساعدته على الخروج من الملعب.

جنوووون 😲



الأهلي يسجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من ركلة حرة نفذها على معلول #متوفتش_لعبة pic.twitter.com/LxMdpmDOQ6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021

ما هي إصابة علي معلول التي تعرض لها في مباراة الأهلي وغزل المحلة؟

سامي قمصان المدرب العام في الأهلي، وفي تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء، كشف عن طبيعة إصابة علي معلول.

وأكد قمصان أن علي معلول يعاني من شد في العضلة الضامة، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.

ما هي فترة غياب علي معلول عن الأهلي؟



كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة علي معلول.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي لقناة النادي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأكد طبيب الأهلي أن معلول أجرى أشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات القليلة الماضية، كشفت عن إصابة الظهير التونسي بشد خفيف في العضلة الضامة.

وأوضح طبيب الأهلي أن الشد يحتاج إلى علاج لمدة خمسة أيام يغيب خلالها علي معلول عن المران الجماعي.

طبيب الفريق يكشف حجم إصابة علي معلول#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/B46VktKJmI — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 23, 2021

ما هي المباريات التي سيغيب عنها علي معلول مع الأهلي؟

بحسب ما ذكره المدرب العام في الأهلي، فإنّ علي معلول سيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة سموحة في الجولة السادسة من الدوري المصري والتي تقام يوم الخميس 25 نوفمبر.

مباراة سموحة ستكون آخر مباراة يلعبها الأهلي قبل فترة التوقف التي تأتي بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021، والتي تمتد حتى 21 ديسمبر القادم.

البطولة المباراة الموعد الملعب الدوري المصري الأهلي - سموحة الخميس 25 نوفمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية الأهلي We السلام

ما هو تاريخ إصابات علي معلول مع الأهلي؟

تعرض علي معلول لأول إصابة مع الأهلي في موسم 2017-18 بتمزق في العضلة أدت إلى استبعاده لمدة 11 يومًا، ثم عادت الإصابة تطارده ليغيب فترة طويلة وهي أكثر مدة غاب فيها عن التواجد مع المارد الأحمر في هذا الموسم حيث غاب لمدة 39 يومًا، وذلك قبل أن يصاب بشد في العضلة الخلفية، ثم إصابة في الكعب احتاج على إثرها 21 يومًا للتعافي.

وفي موسم 2018-19 تعرض لتمزق في العضلة مرةً أخرى وغاب عن الملاعب لمدة 80 يومًا.

وشهد موسم 2020-21 أطول مدة غياب بالنسبة إلى علي معلول منذ انضمامه إلى الأهلي، بعد أن امتدت إصابته لمدة 105 يومًا بتمزق في ألياف العضلات.

الموسم الإصابة مدة الغياب عدد المباريات 2017 - 18 تمزق في الألياف العضلية 11 يوم 2 2017 - 18 تمزق في الألياف العضلية 39 يوم 9 2017 - 18 مشاكل في الفخذ 12 يوم 4 2017 - 18 إصابة في الكعب 21 يوم 4 2018 - 19 تمزق عضلي 80 يوم 12 2020 - 21 تمزق في الألياف العضلية 105 يوم 20















