ما هي إصابة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي؟ ومتى يعود؟

تعرف على إصابة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي ومتى يعود منها؟.

تثار الشكوك في الآونة الأخيرة حول طبيعة إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي التي غيبته عن مباريات الفترة الحالية مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.

الشكوك بدأت من وسائل الإعلام الأمريكية وحتى العالمية التي باتت تشك في صحّة إصابة ليو، بل وتتهمه بأنه يضع خبر إصابته كحجّة لعدم اللعب، بالأخص بعد أن حقق لقب مع النادي وبات ينظر بواقعية لمنافسات الدوري الذي لا فائدة من الإجهاد في منافساته على الإطلاق بسبب سوء النتائج السابقة.

لكن الاتهامات أخذت منحنى آخر من مجرّد تصويب سهام التلكؤ بوجه ليو، فقناة ESPN على سبيل المثال أشارت إلى هذه الإصابة تبدو مُريبة جداً ورفعت الكثير من التساؤلات حول ما يُخفيه حقاً ميسي وعن حياته الحالية في ميامي.

التساؤل الأهم هو سبب عدم نشر منتخب الأرجنتين ونادي ميامي على حد سواء أي تقرير طبي عن إصابة ليو، يبقى الرأي العام متأرجحًا حول حقيقة هذه الإصابة، فهل هو مُصاب حقاً والإصابة كما أشيع بالغة جداً ومن الصعب لميسي العودة لسابق عهده بعدها، إذ يُحكي أنه لم يتعرّض لكدمة بل لفسخ بالغ ومن الصعب التعافي منه في الوقت المحدد.

في ذات السياق نجد ميسي يعيش أفضل فترات حياته في ميامي وكأنه أحد المتفرجين فقط، يظهر في مقابلات كوميدية ويقضي وقتاً في أكاديمية أطفاله ويُشاهدهم يلعبون الكرة، حتى أنه يدخل إلى ملعب إنتر ميامي كضيف شرف لا أكثر ولا أقل، وكأن ميسي بالفعل دخل في حياة الاعتزال وجُل ما ينتظره من مسيرته هو المباريات التكريمية التي ستُقام له.

في السطور التالية نستعرض لكم حقيقة إصابة ليونيل ميسي وما هي مدة غيابه المتوقعة وموعد عودته إلى ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي..

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ما هي الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي مع إنتر ميامي؟

خلال مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026، تعرض ليونيل ميسي لإصابة على مستوى أوتار الركبة وأكمل المباراة بشكل اعتيادي.

ولكنه بعد ذلك عاد إلى إنتر ميامي ليشارك ضد تورونتو في 37 دقيقة قبل أن يخرج من الملعب مع إصابة متفاقمة بوضوح.

من وقتها غاب في 3 مباريات عن فريق إنتر ميامي وشاهد فريقه يخسر نهائي بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة أمام هيوستن.

مدة غياب ليونيل ميسي المتوقعة عن إنتر ميامي

هناك تباين في الحديث عن مدة غياب ليونيل ميسي المتوقعة عن إنتر ميامي بفعل الإصابة، والتباين نابع من عدم وضوح الفريق الأمريكي حيال هذه الإصابة.

النادي لم يصدر بيانًا واضحًا يتحدث عن مدى إصابة ميسي، فيما يراه متابعون بأنه يأتي بسبب عدم رغبة النادي الأمريكي في خسارة مبيعات تذاكر إنتر ميامي في كل جولة يأمل فيها المشجعون بأن يروا ميسي على أرض الملعب.

مدرب إنتر ميامي تاتا مارتينو كان قد نفى بشكل قاطع إصابة ميسي على مستوى أوتار الركبة، قائلًا إن الأرجنتيني يعاني فقط من بعض الإرهاق.

مع كثرة التساؤلات والانتقادات حول طبيعة إصابة ميسي، خرج مارتينو ليؤكد أن هناك تقييمًا يخضع له ميسي في الأيام الجارية لتحديد موقفه من مباراة شيكاجو المقبلة.

هذا يعني استمرار مسلسل عدم الوضوح بشأن إصابة ميسي، في ظل عدم ورود بيان قاطع حول إصابة الأرجنتيني.