ما هي أزمة ساسي مع الزمالك؟ وما موقف الاتحاد المصري من انتقاله للدحيل؟

تعرف على تفاصيل أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك وموقف الاتحاد المصري من انتقاله للدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري، قبل عدة أيام التعاقد مع فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة تسببت في الكثير من الجدل.

وقبل انتقال ساسي للدحيل القطري، كان دخل في مفاوضات مع القلعة البيضاء لتجديد عقده، واقترب من الاتفاق على كافة التفاصيل وتجديد العقد، إلا أنه قرر الاحتراف قبل نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

وكان اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، يطالب الزمالك بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة قبل تجديد عقده، ليقرر بعدها الامتناع عن حضور التدريبات مع الفريق، والسفر إلى تونس، وثم وقع على عقود انضمامه للدحيل.

ما هي تفاصيل عقد فرجاني ساسي مع الدحيل؟

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أسباب أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك، وموقف إدارة الفارس الأبيض من لاعبها السابق.

ماذا فعل الزمالك عقب انتقال ساسي للدوري القطري؟

قررت إدارة الزمالك، رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد اللاعب التونسي، عقب احترافه ورحيله للدوري القطري، قبل نهاية عقده مع الزمالك والذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي في مصر في 26 أغسطس وكذلك موقع فيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم بنفس التوقيت.

وأكد الزمالك في بيانه، أن الإدارة قامت بإيداع كافة مستحقات اللاعب في حسابه خلال المدة القانونية المتفق عليها، ولكن بعد خصم الضرائب، والعقوبات الموقعة على اللاعب من الإدارة.

كما أكد جول في وقت سابق.👇



🚨رسميًا - فرجاني ساسي ينضم لـ الدحيل القطري pic.twitter.com/eYxMfXS63A — جول مصر (@goaleg) July 29, 2021

وقامت إدارة الفريق، بتحضير ملف كامل سترسله إلى الاتحاد الدولي، وسترفق معه كافة المخاطبات التي كانت بين الإدارة ومحامي اللاعب.

ما موقف اتحاد الكرة المصري من انضمام ساسي للدحيل؟

رفض اتحاد الكرة، إرسال البطاقة الدولية للاعب التونسي، إلى الدحيل القطري بعد انضمامه بعقد يمتد إلى 3 سنوات، دون أن يخبر الزمالك.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مسؤولو الاتحاد المصري، يرفضون إرسال البطاقة إلى الدحيل، دون أن ينتهي الموسم في مصر بشكل رسمي في أغسطس المقبل.

ولا يوجد أي خيار أمام ساسي في الوقت الحالي، إلا استخراج بطاقة قيد جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة أنه لا يمكن إرسال بطاقة أي لاعب إلا في فترات الانتقالات وحاليًا لا توجد فترة انتقالات في مصر، ولا يمكن لاتحاد الكرة إرسال البطاقة.