ما هو نظام الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، المنتخبات المشاركة، وموعد القرعة؟

ضمنت بالفعل عدد من المنتخبات الأوروبية مقاعدها في بطولة كأس العالم 2022، بعد أن نجحت في الفوز بصدارة مجموعاتها في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتضم تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عشر مجموعات، يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتنافس أصحاب المركز الثاني في الملحق الأوروبي، الذي يؤهل ثلاثة منتخبات أخرى إلى البطولة.

وتأهلت منتخبات صربيا، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وكرواتيا، رسميًا إلى كأس العالم 2022، فيما لا تزال هناك ثلاثة مقاعد لم تحسم بعد.

وبعيدًا عن التأهل المباشر، فإن الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، يثير الكثير من اللغط، بسبب النظام الجديد الذي يتم العمل به لأول مرة.

ما هو موعد قرعة الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم 2022؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن موعد إجراء قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، هو يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.

وتقام قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي المنتخبات التي ضمنت التواجد في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022؟

حتى الآن، ومن أصل 12 منتخبًا سيلعب الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، ضمنت خمسة منتخبات مقاعدها في الملحق.

وحجزت منتخبات اسكتلندا، ومقدونيا الشمالية، والبرتغال، والسويد، وروسيا مقاعدها في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

ما هو نظام الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022؟

تقام منافسات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم بين 12 منتخبًا.

العشرة منتخبات أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة في التصفيات، بالإضافة إلى أفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات، واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري الأمم الأوروبية ولم ينجحا في حجز مقاعد في الملحق.

يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في الملحق إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربع منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة.

تتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحد، ليفوز فريق واحد في كل مجموعة بمقعده في كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022؟

تقام مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022 يومي 24 و25 مارس 2022.

فيما تقام المباريات النهائية بين المنتخبات المتأهلة لها يومي 28 و29 مارس من العام المقبل.