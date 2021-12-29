ما هو موقفه من أمم إفريقيا؟ .. مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب نيجيريا

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون، أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم عن تعيين مدرب جديد لتدريب "النسور".

وأصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو في منصب المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول.

ماذا قال الاتحاد النيجيري؟

وجاء في بيان الاتحاد النيجيري: "بعد دراسة متأنية للمذكرة التي قدمها رئيس اللجنة الفرعية التقنية والتطويرية، أقرت اللجنة التنفيذية اقتراحًا خاصًا بتعيين جوزيه بيسيرو كمدير فني للنسور".

لكن بيان الاتحاد النيجيري لكرة القدم كشف أن بيسيرو لن يتولى تدريب المنتخب الأول خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا، على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي بعد انتهاء مشوار "النسور" في البطولة.

وأضاف البيان: "قررت اللجنة أن أوجستين إيجوافوين هو من سيقود اللاعبين في كأس أمم إفريقيا، بينما سيقوم بيسيرو بدور المراقب فقط".

واختتم بيان الاتحاد النيجيري: "تم الاتفاق بالإجماع على أن كأس أمم إفريقيا هي وسيلة جيدة للمدرب بيسيرو من أجل إنشاء علاقة عمل مع إيجوافوين، الذي سيعود إلى دوره مساعدًا للمدرب".

يذكر أن منتخب نيجيريا يخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2022 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

ويملك بيسيرو خبرة عمل سابقة في إفريقيا، حيث سبق له الإشراف على تدريب الأهلي المصري خلال موسم 2015-16، قبل أن يقرر الرحيل لتدريب نادي بورتو.

من هم المدربون الذين ارتبط بهم منتخب نيجيريا؟

وخلال الفترة الماضية، ارتبط منتخب نيجيريا بعدد من مدربي الصف الأول قبل الاستقرار على تعيين بيسيرو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت محاولة مسؤولي الاتحاد النيجيري إقناع الفرنسي آرسين فينجر بمهمة تدريب "النسور".

كما حاول الاتحاد النيجيري لكرة القدم إقناع البرتغالي جوزيه مورينيو لكن الأمور لم تكتمل.

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