ما هو موعد كأس العالم المقبلة 2030؟ وأين تقام البطولة؟

انتهت النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، والتي شهدت إثارة لم تتوقف منذ البداية وحتى الصافرة الأخيرة للمباراة النهائية.

وحقق المنتخب الإسباني لقبه الثاني على الإطلاق بعد التغلب على الأرجنتين، ليؤكد لاروخا سيطرته على الألقاب بجيله الجديد مع لويس دي لا فوينتي بعد تحقيق يورو 2024.

جماهير كرة القدم على مستوى العالم تنتظر بفارغ الصبر النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس العالم، حيث أن شغف المونديال لن ينتهي أبدًا.

لكن ما هو موعد كأس العالم المقبلة؟ وأين تقام البطولة؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هو موعد كأس العالم المقبلة 2030؟

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2030 في التاسع من يونيو 2030 على أن تنتهي البطولة في 21 يوليو 2030.

لكن هذه المواعيد ليست نهائية، وقد تتغير بحسب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

أين تقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2030؟

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً ملف استضافة كأس العالم 2030 بمشاركة ثلاث دول أساسية هي المغرب وإسبانيا والبرتغال، في خطوة تمثل المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في أكثر من اتحاد قاري.

وبصفتها النسخة الرابعة والعشرين في تاريخ المونديال، ستشهد هذه البطولة احتفالات استثنائية بمناسبة مرور قرن كامل على انطلاق أول نسخة في أوروجواي عام 1930.

ولتكريم هذا الإرث العريق، قررت الفيفا إقامة مباراة افتتاحية احتفالية في "ستاد سينتيناريو" بمونتيفيديو، عاصمة أوروجواي، بالإضافة إلى مباراتين أخريين في كل من الأرجنتين والباراجواي، قبل أن تنتقل المنافسات الرئيسية إلى الدول المستضيفة في القارة العجوز وشمال أفريقيا.

ويعد هذا التنظيم انتصاراً تاريخياً للمغرب الذي نجح في نيل شرف الاستضافة بعد محاولات عديدة، ليصبح أول بلد في شمال أفريقيا يستضيف الحدث العالمي والثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا 2010. كما سيعيد المونديال إسبانيا إلى الواجهة العالمية بعد غياب طويل منذ نسخة 1982، بينما ستكون البرتغال على موعد مع استضافة البطولة لأول مرة في تاريخها.

ما هو عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030؟

حتى الآن، فإنّ بطولة 2030 سوف تسير على خطى نسخة 2026 والتي شملت 48 منتخبًا للمرة الأولى بعد سنوات من خوض البطولة بنظام 32 منتخبًا.

لكنّ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اقترح زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخبًا، لكنّ هذا المقترح لم يتم الموافقة عليه بعد.

ما هي ملاعب كأس العالم 2030؟

كشف الملف المشترك "يالا فاموس" عن قائمة الملاعب المرشحة لاستقبال الحدث، حيث يبرز في المغرب "ملعب الحسن الثاني" الجديد في مدينة الدار البيضاء بسعة عملاقة تصل إلى 115 ألف متفرج، ليكون أحد أكبر الملاعب في العالم والمرشح الأبرز لاستضافة المباراة النهائية.

كما تشمل القائمة المغربية ملاعب في مدن الرباط، طنجة، مراكش، أكادير وفاس، والتي تخضع حالياً لعمليات تطوير شاملة.

وفي إسبانيا، يرتكز الملف على ملاعب تاريخية مثل "سانتياجو برنابيو" في مدريد و"كامب نو" المطور في برشلونة، بالإضافة إلى ملاعب في بيلباو، إشبيلية، فالنسيا، وسان سيباستيان، لتقديم تجربة لوجستية متكاملة للجماهير والمنتخبات المشاركة.

أما البرتغال، فقد حددت ثلاثة ملاعب في مدينتي لشبونة وبورتو، وهي "ملعب النور" و"خوسيه ألفالادي" و"دو دراجاو"، والتي تمتلك خبرات واسعة في استضافة النهائيات الأوروبية الكبرى.

وفي أمريكا الجنوبية، سيستضيف ملعب "سنتيناريو" في الأوروجواي المباراة الأولى، بينما يحتضن "مونومينتال" في بوينس آيرس مباراة الأرجنتين الافتتاحية، وسيكون ملعب "مانويل فيريرا" في أسونسيون مسرحاً لمباراة الباراجواي.

وتهدف هذه الخطة إلى ضمان انسيابية الحركة بين المدن، رغم التحديات التي أثارتها بعض المدن الإسبانية مثل ملقا ولاكورونيا اللتين انسحبتا لأسباب لوجستية ومالية، مما دفع الاتحاد الإسباني لترشيح ملاعب بديلة مثل "نو ميستايا" و"بالايدوس".