ما هو رقم هيجواين القياسي الذي فشل رونالدو وميسي في كسره؟

تعرف على الرقم الخاص بالأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس الحالي الذي فشل الثنائي لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كسره.

سيطر الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق ومعه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على كل الأرقام التهديفية في إسبانيا خلال العقد الماضي.

سيطرة رونالدو وميسي امتدت ووصلت لأوروبا أيضًا، لكنها في النهاية وبعد كل تلك الأرقام فشلا بشكل ذريع في التنافس مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين في واحد من أهم الأرقام التهديفية في آخر عشر سنوات.

يحتل هيجواين صدارة ترتيب هدافي أوروبا في الخمس سنوات الأخيرة من حيث نسبة تحويله للفرص المتاحة له لأهداف، حيث سجل أكبر عدد ممكن من الأهداف من أقل عدد تسديدات ممكنة.

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يملك هيجواين نسبة نجاح تقدر بـ 29.09% من إجمالي التسديدات التي قام بها تم تحويلها لأهداف عانقت شباك الخصوم داخل وخارج إسبانيا وإيطاليا.

بينما تبلغ نسبة البرتغالي رونالدو زميله الحالي في صفوف يوفنتوس 16.22% من إجمالي ما سدده على المرمى، في حين بلغت نسبة ميسي 20.93%.

الثنائي لم يصلا حتى لترتيب أفضل خمسة لاعبين في آخر عشر سنوات (الترتيب يضم فقط اللاعبين الذين خاضوا أكثر من 50 مواجهة في نفس الفترة".

وجاء الترتيب الأصلي لأول خمسة لاعبين بوجود هيجواين في الصدارة وخلف أليكسيس سانشيز لاعب إنتر بنسبة 27.08% وكارلوس كاستور لاعب إلتشي وخيخون السابق بنسبة 26,83% وسيدريك باكومبو لاعب فياريال السابق بنسبة 24,73% وكيفين جاميرو نجم فالنسيا بنسبة 24,73%.