ما هو تقييم كيليان مبابي في "فيفا 23"؟ الكشف عن طاقات نجم باريس سان جيرمان

"جول.كوم" يلقي نظرة عن الأرقام الخاصة بنجم باريس سان جيرمان في "فيفا 23"، بما في ذلك طاقات السرعة والمراوغة.

يعد الفرنسي كيليان مبابي أحد ألمع نجوم كرة القدم على هذا الكوكب في الوقت الحالي، بعد أن حصد بالفعل عدة ألقاب مع باريس سان جيرمان بينما حصل أيضًا على ميدالية كأس العالم مع فرنسا على المستوى الدولي.

ومع تضاؤل دور كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الساحة، أصبح شعار "أفضل لاعب على وجه الأرض" محور الصراع بين النجوم الجدد، وقد وُصف مبابي بأنه المنافس الرئيسي لأخذ اللقب إلى جانب إرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في حالة رائعة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل عشرة أهداف في أول ثماني مباريات له في جميع المسابقات.

مبابي بلا شك أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم، وهو ما انعكس على قرار شركة "EA Sports" بإبقائه نجم الغلاف للنسخة الجديدة من سلسلة لعبة كرة القدم التفاعلية "فيفا".

وكشفت المطورة لألعاب الفيديو الآن عن تقييم كيليان مبابي في FIFA 23 قبل تاريخ الإصدار الرسمي للعبة في 30 سبتمبر.

إذن ما هو تقييم مبابي في "فيفا 23"؟ "جول.كوم" يلقي نظرة على الأرقام الخاصة بالنجم الفرنسي، بالإضافة إلى سجل التصنيف الخاص به.

ما هو تصنيف كيليان مبابي في "فيفا 23"؟

حصل مبابي على تقييم عام قدره 91 في "فيفا 23"، ولم تتغير تقييماته عن فيفا 22 وهو أفضل لاعب في اللعبة إلى جانب كيفين دي بروينه وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما.

يعد مبابي أحد أسرع اللاعبين في اللعبة بمعدل سرعة يصل إلى 97، بالإضافة إلى إحصائيات المراوغة المثيرة للإعجاب، ومن المؤكد أنه سيكون قوة لا يمكن إيقافها في الإصدار الأخير من اللعبة.

يمكنك الاطلاع على تقييمات مبابي في FIFA 23 بالتفصيل أدناه.

الصفات التقييم السرعة 97 التسديد 89 التمرير 80 المراوغة 92 الدفاع 36 القوة البدنية 76 الإجمالي 91

تاريخ تقييم كيليان مبابي في لعبة "فيفا"

بدأ مبابي رحلته في "فيفا 17" بتقييم 71 فقط، في الإصدار التالي، حقق قفزة هائلة وحصل على تقييم 83، بزيادة قدرها 12 نقطة.

اللعبة التقييم FIFA 17 71 FIFA 18 83 FIFA 19 87 FIFA 20 89 FIFA 21 90 FIFA 22 91 FIFA 23 91

منذ ذلك الحين لم يتراجع أبدًا مرة أخرى، ووصل مبابي إلى تقييم 90+ بداية من نسخة "فيفا 21"، وفي النسخة الجديدة يتشارك لقب اللاعب صاحب أعلى تقييم في اللعبة مع أربعة لاعبين آخرين.