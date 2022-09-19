ما هو تقييم إرلينج هالاند في فيفا 23؟

ندى الشافعي|
Erling Haaland 2022-23Getty
FIFA 23إيرلينج هالاندرياضات إلكترونيةقراءات طويلة

يلقي جول الضوء على تقييم هالاند في فيفا 23 وإحصائياته في اللعبة الجديدة وتاريخ تقييماته في النسخ السابقة.

يعيش إرلينج هالاند حالة رائعة منذ انتقاله بقيمة 51 مليون جنيه سترليني (63 مليون دولار) من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.

سجل 86 هدفًا في 89 مباراة مع دورتموند عبر جميع المسابقات، وسرعان ما حطم بالفعل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد أن سجل 10 أهداف في أول ست مباريات له في الدوري الإنجليزي، أصبح بالفعل أسرع لاعب في تاريخ الدوري يصل إلى هذا الرقم، وعلى الصعيد الأوروبي، سجل ثنائية ضد إشبيلية في الجولة الافتتاحية.

يرى الكثيرون في هالاند الفائز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل، وتؤكد مساهماته مع السيتي أن النرويجي سيحصل على الجائزة عاجلاً وليس آجلاً، إذا استمر على هذا النحو.

هالاند أحد أفضل اللاعبين تصنيفًا في فيفا 23، والتي ستضدر رسميًا في 30 سبتمبر.

إذن ما هو تقييم هالاند في FIFA 23؟ جول يلقي نظرة عليه في هذا التقرير.

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ما هو تقييم هالاند في فيفا 23؟

حصل هالاند على تقييم إجمالي 88 في فيفا 23، لم تتغير تقييماته عن فيفا 22 ولا يزال متأخرًا بنقاط قليلة عن المتصدرين "كيليان مبابي وكيفن دي بروينه وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما".

تقييم هالاند مذهل في التسديدات، حيث يبلغ 91 مقابل سرعته صاحبة تقييم 89، ولديه القدرة على التطور بشكلٍ كبير وكسر حاجز 95 نقطة إذا تم استخدامه بالطريقة المناسبة.

يمكنك الإطلاع على تقييمات هالاند في فيفا 23 بمزيد من التفاصيل أدناه.

Stat

الإحصائية

التقييم

PAC

السرعة

89

SHO

التسديد

91

PAS

التمرير

65

DRI

المراوغة

80

DEF

الدفاع

49

PHY

القوة البدنية

87

OVR

التقييم الإجمالي

88

تقييمات هالاند السابقة في فيفا

حصل هالاند على تقييم منخفض بلغ 58 في لعبة فيفا 18، وحصل على تصنيف 67 في فيفا 19.

اللعبة

التقييم

فيفا 18

58

فيفا 19

67

فيفا 20

80

فيفا 21

87

فيفا 22

88

فيفا 23

88

في فيفا 20، حصل على تقييم 80، وتقدم في فيفا 21 إلى 87، وفي النسختين الأخيرتين حصل على تصنيف 88.

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