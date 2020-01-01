ما هو ترتيب النصر في الدوري السعودي بدون أهداف عبدالرزاق حمد الله

خلال الموسم الحالي يتربع حمد الله على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 هدفًا

بالتأكيد لا خلاف على قيمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر كواحد من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل أرقامه المميزة والأكثر من رائعة.

وفي موسمه الأول مع العالمي تمكن حمد الله من تحطيم أرقام قياسية كانت صادمة لسنوات طويلة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بفضل الأداء الهجومي الأكثر من رائع.

وأصبح مهاجم النصر الهداف التاريخي للدوري السعودي منذ انطلاقته كاسراً بذلك رقم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزة إدريس والصامد منذ عام 2000.

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وكان الرقم الأعلى مسجلاً باسم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزة إدريس حينما سجّل 33 هدفاً في عام 2000، لينجح مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله في كسره بتسجيله هدفي الفوز لفريقه في شباك الباطن واللذين ساهما في تتويجه باللقب.

وواصل حمد الله مستوياته المميزة التي قدمها في هذا الموسم ليسجل أرقاماً تاريخية حيث أصبح أكثر لاعب يسجل في الجولات المتتالية بتسجيله في 13 مباراة على التوالي.

ولم يكتفِ حمد الله بتلك الأرقام بل أصبح أكثر لاعب يسجل "هاتريك" بواقع مرتين كانتا في شباك الرائد والحزم، وأصبح أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" مرتين بموسم واحد حيث كانت الأولى أمام الرائد والثانية أمام الوحدة.

وبشكل عام في موسمه الثاني أصبح حمد الله في وصافة ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل ثلاثية في 6 مناسبات من قبل.

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وخلال الموسم الحالي يتربع حمد الله على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 هدفًا بعد مرور 22 جولة بفارق 4 أهداف عن الوصيف بافيتيمبي جوميس.

وبكل هذا التفوق صنع غياب حمد الله في مباراة الفيصلي حالة جدل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات محبي نادي النصر السعودي.

وفي غياب حمد الله بقرار من الإدارة خسر النصر أمام الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ 21 من الدوري السعودي لكرة القدم.

الغضب الذي ملأ منصّات التواصل الاجتماعي جاء بعد انتهاء المباراة مباشرة، حيث صبّت الجماهير جام غضبها على العديد من المسلين في النادي وأيضًا المدير الفني للفريق روي فيتوريا والمهاجم الأول للفريق، المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وتسبب ذلك في جعل البعض يتحدث عن دور اللاعب وقيمته في هجوم الفريق، ولكن بشكل رقمي دعونا نتحدث عن أرقام النصر في تواجد عبدالرزاق حمد الله وفي غيابه :

أرقام النصر في حضور عبدالرزاق حمد الله

شارك اللاعب المغربي مع النصر الموسم الحالي في 19 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

وخلال هذه المباريات سجل العالمي 35 هدفًا في مرمى المنافسين، بمعدل 1.8 كل مباراة، وتلقت شباك الفريق 12 هدفًا، وجمع الفريق 39 نقطة وصلت نسبة إجمالي الفوز 57.9%، بنسبة 2.1 نقطة لكل مباراة.

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أرقام النصر في غياب عبدالرزاق حمد الله

غاب هداف الدوري السعودي عن المشاركة مع العالمي في 3 مباريات فقط هذا الموسم، حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة وحيدة ولم يتعادل.

وخلال هذه المباريات جمع الفريق 6 نقاط، وسجل 5 أهداف بمعدل 1.7 هدف كل مباراة وتلقت شباكه 4 أهداف بمعدل 1.3 هدف كل مباراة.

ترتيب النصر بدون أهداف عبدالرزاق حمدالله

سجل اللاعب المغربي أهدافه خلال 11 مباراة من إجمالي المباريات التي شارك فيها، ليساهم في حصد 33 من إجمالي 45 نقطة حققها الفريق، ولو تخيلنا ترتيب العالمي بدون أهداف حمد الله فسيكون في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حيث أن الأخير نادي ضمك يحتل العدالة برصيد 17 نقطة.