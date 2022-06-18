تعرف على تاريخ مواجهات جوزفالدو فيريرا مع الزمالك أمام الأهلي في البطولات المختلفة....

يستعد الأهلي والزمالك، لخوض قمة جديدة في الدوري المصري، وستكون المباراة المرتقبة بينهما هي الـ 124 في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولات المختلفة.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بوجود جوزفالدو فيريرا، على مقعد المدير الفني للفريق، وهو المدرب الذي نجح في تحقيق ثنائية الدوري والكأس مع الفارس الأبيض في موسم 2014-15، ومعه تحسن الأداء بشكل كبير.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 17 مباراة.

وتأمل جماهير الأهلي، في الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة التقدم نحو قمة الدوري، على الجانب الآخر جماهير الزمالك تريد الفوز بالمباراة للاحتفاظ بالصدارة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات جوزفالدو فيريرا أمام الأهلي في البطولات المختلفة.

ما هو تاريخ مواجهات جوزفالدو فيريرا مع الزمالك أمام الأهلي؟

سبق وأن التقى فيريرا أمام الأهلي ثلاث مرات، عندما كان مدربًا للزمالك في الولاية الأولى، في ثلاث بطولات مختلفة، حقق الفوز في مباراة وخسر في اثنتين.

المباراة الأولى التي جمعت فيريرا أمام الأهلي كانت في يوليو 2015 أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري، وحينها فاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ولكن بعد شهرين وتحديدًا في 21 سبتمبر، تمكن فيريرا من الثأر لهزيمته الأولى، بالفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر بالنتيجة ذاتها.

وفي منتصف أكتوبر لعام 2021، خسر فيريرا مع الزمالك أمام الأهلي، لقب السوبر المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

الموسم المباراة البطولة النتيجة 2014-15 الأهلي - الزمالك الدوري المصري 0-2 2014-15 الأهلي - الزمالك كأس مصر 2-0 2014-15 الأهلي - الزمالك السوبر المصري 2-3

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري هو يوم الأحد 19 يونيو 2022، وستقام في استاد وي الأهلي السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة القمة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

جمعت 242 مباراة بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 105 وانتصر الزمالك في 58.

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 123 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الأول للموسم الحالي وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 47 انتصارًا مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 49 مناسبة.