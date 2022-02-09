ما هو تاريخ مواجهات الهلال السعودي مع الأهلي المصري؟

لا حديث في العالم العربي سوى عن القمة المرتقبة بين الهلال السعودي والأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

وكان الأهلي قد ودّع المسابقة أولًا بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، ثم قدّم الهلال مباراة ملحمية أمام بطل أوروبا، تشيلسي، غير أنه خسرها بهدف نظيف بنهاية المطاف.

الآن الأنظار كلها تتجه نحو الأهلي والهلال، والتاريخ كعادته أحد العوامل الهامة التي توحي بصورة أو بأخرى إلى ما قد يحدث في المستقبل.

تحليل الهلال وتشيلسي | أخيرًا تخلصنا من الأداء المشرف!

بحكم أن الفريقين لا يتواجدان في قارة واحدة، قد تكون مواجهتهما معدودة بعض الشيء، لكن الأكيد أن مباراة مونديال الإمارات ستكون مثيرة للغاية.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال السعودي والأهلي المصري؟

المواجهة الأولى التي جمعت الهلال والأهلي كانت في بطولة النخبة العربية عام 1995 بملعب الملك فهد الدولي، وانتهت بفوز النادي المصري بهدف نظيف.

أما ثاني المواجهات فكانت في بطولة العرب أبطال الدوري بنسخة 1996، في الدور نصف النهائي تحديدًا، وفاز الأهلي 2-1 بهدف ذهبي في الأوقات الإضافية.

الفوز الأول للهلال كان ببطولة الصداقة الدولية عام 1998 بهدف نظيف في النهائي.

أما آخر مواجهة فكانت في إطار ودي عام 2013، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بملعب الملك فهد الدولي.

هكذا يكون الهلال قد التقى مع الأهلي 4 مرات، وكلها في بطولات ودية، فاز المارد الأحمر مرتين، وفاز الموج الأزرق مرة، وحلّ التعادل مرة وحيدة.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال السعودي مع الأندية المصرية؟

تاريخ طويل من المواجهات الودية جمعت بين الهلال والأندية المصرية، ولعل الغريم التقليدي للأهلي، الزمالك، كان له نصيب كبير.

التقى الهلال بالزمالك في دوري أبطال العرب 2004 وفاز بهدفين نظيفين في دور المجموعات، وفي القاهرة تعادلا بهدف لمثله.

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.

والتقى الزمالك برديف الهلال في عام 2015 بملعب الملز وفاز عليه بهدفين نظيفين.

أما آخر المواجهات وأشهرهم فكانت في كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك بمرسول بارك بهدفين لهدف.

وبالنسبة للهلال، فآخر مواجهة له أمام فريق مصري كانت ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية، 2019 بربع النهائي حيث فاز ذهابًا بثلاثية نظيفة وخيّم التعادل السلبي في الإياب.