تعرف على نتائج مباريات الأهلي والزمالك عبر التاريخ في نهائي كأس مصر....

يتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك، في قمة جديدة من قمم الكرة المصرية، ولكن هذه المرة في نهائي كأس مصر، البطولة الأعرق والأقدم في مصر.

ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر؟

سبق وأن التقى الأهلي والزمالك معًا في نهائي كأس مصر 19 مرة مختلفة، توج المارد الأحمر بالبطولة في 9 مناسبات، بينما فاز الزمالك باللقب في 8 مناسبات وفي مواجهتين تم تقسيم اللقب مناصفة بين الفريقين.

أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك كان في موسم 1927-28، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد، بينما كانت أكبر نتيجة حسمت النهائي هي فوز الزمالك بستة أهداف دون رد في موسم 1943–44.

وآخر لقاء جمع بين الفريقين، في نهائي كأس مصر كان في موسم 2015-16، وحينها فاز الفارس الأبيض بثلاثة اهداف لهدف.