ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا؟

تعرف على نتائج مباريات الأهلي وكايزر تشيفز عبر التاريخ في دوري أبطال إفريقيا.

يستعد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لاستقبال نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يجمع بين الأهلي المصري، وكايز تشفز الجنوب إفريقي.

المارد الأحمر، حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي، برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

ويريد الفريق المصري، مواصلة انتصاراته وتحقيق اللقب العاشر له في البطولة، والثاني على التوالي بعد فوزه في النسخة الماضية على حساب الزمالك في نهائي القرن.

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على الجانب الآخر، الفريق الجنوب إفريقي وصل إلى النهائي بعد تخطي عقبة الوداد في نصف النهائي بهدف دون رد، ويريد تحقيق أولى بطولاته ومعانقة الأميرة السمراء لأول مرة.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة الإفريقية.

سبق وأن التقى الفريقان مرة وحيدة وكانت في السوبر الإفريقي، وحينها فاز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، في عام 2002.