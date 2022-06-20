ما هو تاريخ ملعب ليفربول آنفيلد؟ وكم تبلغ سعته؟

كل ما تريد معرفته عن ستاد آنفيلد ملعب ليفربول وعاشر أقدم ملاعب إنجلترا.

غني بالتاريخ.. هي عبارة يمكن أن نطلقها على ملعب ليفربول، الذي احتضن عدد من أعظم لاعبي ومدربي كرة القدم، الذين جعلوا النادي الفريق الأكثر تتويجًا في إنجلترا.

معروف في جميع أنحاء العالم بأجوائه الرائعة والشرسة في بعض الأحيان، وبلا شك هو أحد أعظم الملاعب الجماهيرية على مستوى العالم، وتميز بكلمات أغنية ليفربول "لن تمشي وحدك" التي يرددها الجمهور في كل مباراة.

لذلك إذا كنت تخطط لزيارته، فإن جول يوفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب آنفيلد.

أين يقع ملعب آنفيلد؟

يقع آنفيلد على بعد ميلين شمال مركز مدينة ليفربول في قلب منطقة آنفيلد.

ويبعد ملعب الريدز عن ستاد جوديسون بارك - ملعب الغريم التقليدي لليفربول نادي إيفرتون - على بعد نصف ميل فقط، ويفصل بينها ستانلي بارك.

متى تم إنشاء ستاد آنفيلد؟

افتتح آنفيلد لأول مرة في عام 1884، واستخدمه في البداية نادي إيفرتون حتى عام 1891، عندما أدى الخلاف حول الإيجار إلى انتقالهم إلى جوديسون بارك، ثم انتقل نادي ليفربول الذي كان حديثًا حينها إليه عام 1892.

بعد ثلاث سنوات فقط بدأت العديد من التطورات في الملعب، والتي تضمنت بناء Spion Kop.

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تمت إزالة المدرج الرئيسي القديم وإعادة بنائه كجزء من العديد من التعديلات التي أدخلت على الملعب بين عامي 1963 و1973، ثم تم تحويل آنفيلد إلى ملعب كامل الجلوس في عام 1994.

فكر ليفربول في مغادرة آنفيلد إلى ملعب أكبر وأكثر حداثة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحصل على إذن تخطيط لملعب جديد يتسع لـ 60 ألف مقعد في ستانلي بارك، لكن وبسبب نقص التمويل تم تأجيل الخطة والتخلي عنها في النهاية، وكبديل عن ذلك اختار إعادة تطوير وتوسيع آنفيلد.

ما هي سعة ستاد آنفيلد؟

تبلغ سعة ملعب آنفيلد الحالية 54,074، مما يجعله سابع أكبر ملعب في إنجلترا، وقد سجل رقم قياسي للحضور بلغ 61,905 في عام 1958 عندما لعب ليفربول ضد وولفرهامبتون.

وفي عام 1994، تم تخفيض سعة الملعب عندما تم تحويل آنفيلد إلى ملعب كامل المقاعد، نتيجة لكارثة استاد هيلزبره.

لكن في يناير 2015، شهد الاستاد زيادة في السعة حيث تم إعادة بناء المدرج الرئيسي الذي ضم 8500 مقعدًا إضافيًا إلى ملعب آنفيلد، وتم الانتهاء من التطوير في موسم 2016-2017.

ما هي الفرق التي تلعب في آنفيلد؟

ليفربول هو النادي الوحيد الذي يلعب في ستاد آنفيلد منذ عام 1892.

لكن، منتخب إنجلترا خاض مجموعة من مبارياته الودية الدولية على ملعب آنفيلد، وكانت آخرها فوزه 2-1 على أوروجواي في عام 2006.

من المثير للاهتمام أن منافس ليفربول اللدود مانشستر يونايتد، لعب أول مباراة على أرضه في موسم 1971–72 على ملعب آنفيلد بعد أن مُنع من لعب أول مباراتين على أرضه في أولد ترافورد بسبب حادث شغب، وفاز حينها على أرسنال 3-1.

كما تم استخدام الملعب لاستضافة ثلاث مباريات في يورو 1996، بما في ذلك مباراة ربع النهائي بين فرنسا وهولندا، والتي شهدت انتصار الديوك بركلات الترجيح.

هل يستضيف آنفيلد حفلات موسيقية وأحداث أخرى؟

استضاف آنفيلد عددًا من الأحداث الموسيقية بما في ذلك احتفالات العاصمة الأوروبية للثقافة في ليفربول، حيث حضر 36000 شخصًا لمشاهدة حفل موسيقي ضم The Zutons وKaiser Chiefs وPaul McCartney.

عادت الحفلات الموسيقية الحية إلى آنفيلد في صيف 2019، مع عروض Take That وBon Jovi وPink، وشهد الحفل حينها طلب جاري بارلو من أحد مشجعي ليفربول مساعدة المطرب جيري مارسدن لأداء نشيد النادي "لن تمشي وحيدًا".

طوال سنوات ما بين الحربين العالميتين، تم استخدام ملعب ليفربول لاستضافة عدد من مباريات الملاكمة، بما في ذلك مباراة وزن الريشة على لقب العالم، حيث فاز نيل تارلتون على الأمريكي فريدي ميلر.

كان آنفيلد أيضًا مكانًا لعدد من مباريات الرجبي، بما في ذلك نهائي دوري الرجبي لعام 2016، حيث شاهد 40,042 متفرجًا أستراليا وهي تنتصر على نيوزلندا.

هل يمكنك حجز جولة في آنفيلد؟

يقدم ليفربول جولات إرشادية في الاستاد والتي تشمل الدخول إلى متحف النادي بالإضافة إلى معرض "Boom Room" في الملعب، والذي يحكي قصة فوز ليفربول بلقب الدوري الأول تحت قيادة يورجن كلوب بعد 30 عامًا من غياب اللقب.

تبلغ تكلفة التذاكر 23 جنيهًا استرلينيًا للبالغين و14 جنيهًا استرلينيًا للأطفال.

تقام الجولات كل يوم من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً، وقد تختلف الجداول الزمنية في أيام المباريات.

يمكن الحجز عبر الإنترنت، ونظرًا للطلب الكبير، يوصى بحجز الجولة مسبقًا.

ما هي خطة تطوير مدرجات آنفيلد؟