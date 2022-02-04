ما هو تاريخ مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا؟

يُعد منتخب مصر هو الأكبر في قارة إفريقيا، التاريخ يؤكد ذلك بتتويجه بـ7 ألقاب لدرع كأس أمم إفريقيا، آخرها في عام 2010.

غابت مصر عن أمم إفريقيا منذ 2010 وحتى 2017، ولكن منذ اللحظة التي عادت بها بلاد الفراعنة إلى المشاركة، كتبت التاريخ مجددًا.

الآن تستعد مصر لخوض المباراة النهائية في نسخة 2021 المقامة بالكاميرون، أمام منتخب السنغال، الذي لم يسبق له وأن حقق لقبًا قاريًا من قبل.

تاريخ مصر العريض يحتوي على مشاركات كثيرة في نهائي كأس أمم إفريقيا، فكيف كانت مسيرة بلاد الفراعنة بالنهائيات التي خاضوها؟

مصر برتغال إفريقيا بركلات الجزاء .. خسرت مرتين فأبكت القارة بعدها

جول يستعرض معكم كل ما يخص مصر في نهائيات الأمم الإفريقية.

كم مرة خاض منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا؟

خاض منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا في 8 مرات سابقة.

أول نهائي كان في نسخة 1957 أمام إثيوبيا، وفاز المصريون به برباعية نظيفة.

في نسخة 1959 التي لُعبت بمصر، كانت المسابقة بنظام الدور الواحد وحققتها مصر، لذلك لم تتواجد مباراة نهائية.

النهائي الثاني الذي خاضته مصر كان أمام إثيوبيا أيضًا في نسخة 1962، وخسرته برباعية لهدفين.

وغابت مصر عن المباريات النهائية حتى 1986، ثم عادت لتفوز على الكاميرون بركلات الجزاء بستاد القاهرة الدولي.

وفي 1998، نجحت مصر بقيادة محمود الجوهري في الفوز على حاملة اللقب جنوب إفريقيا في النهائي بهدفين نظيفين.

الثلاثية المتتالية، 2006-2008-2010، كانت هيمنة مطلقة من مصر على كأس الأمم الإفريقية.

أما آخر النهائيات فكان في نسخة 2017 بقيادة هيكتور كوبر، وخسرته مصر بهدفين لهدف من منتخب الكاميرون في الجابون.

كم مرة فازت مصر بنهائي كأس أمم إفريقيا؟

فازت مصر بنهائي كأس أمم إفريقيا 6 مرات أولها في نسخة 1957 وآخرها في أنجولا 2010 بقيادة حسن شحاتة.

وبينهما فازت في نهائيات 1986، 1998، 2006، 2008.

كم مرة خسرت مصر نهائي كأس أمم إفريقيا؟

من أصل 8 نهائيات خاضتهم مصر، خسرت مرتين فقط النهائي.

المرة الأولى كانت أمام إثيوبيا في نسخة 1962 بنتيجة 4-2.

أما الثانية فكانت في 2017 على يد الكاميرون بهدفين لهدف بالجابون.

تاريخ مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا