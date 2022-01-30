ما هو تاريخ مشاركات الهلال في كأس العالم للأندية؟

يستعد نادي الهلال لخوض مغامرة جديدة في كأس العالم للأندية، وذلك في النسخة التي تقام في الإمارات في فبراير 2022.

تأهل الهلال لمونديال الأندية بعد الفوز بدوري أبطال آسيا على حساب نادي بوهانج ستيلرز، ليصبح الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد 4 مرات.

دعم الزعيم صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الشتوية استعدادًا لكأس العالم للأندية 2021، وسيشارك وعينه على العودة بميدالية على الأقل من الإمارات.

وفي هذا التقرير، نتعرف على تاريخ مشاركات الهلال في كأس العالم للأندية، وماذا قدم في البطولة من قبل؟

ما هو تاريخ الهلال في كأس العالم للأندية؟

رغم فوزه بدوري أبطال آسيا 4 مراتٍ من قبل، إلا أن الهلال شارك في كأس العالم للأندية في مناسبة واحدة من قبل.

كانت هذه المشاركة في مونديال الأندية 2019 الذي أقيم في قطر، وتواجد معه السد ومونتيري وليفربول وفلامنجو والترجي التونسي وهينجين سبورت.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

بدأ الهلال البطولة بمواجهة عربية خالصة ضد الترجي فاز بها بهدفٍ دون رد، فصعد لنصف النهائي الذي خسر فيه من فلامنجو بثلاثة أهدافٍ لهدف.

خاض الزعيم مباراة تحديد المركز الثالث ضد مونتيري المكسيكي، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، لكن الهلال خسر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

مركز الهلال في كأس العالم للأندية 2019

