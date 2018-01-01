ما هو الرقم الذي يريد دياز ارتدائه مع ريال مدريد؟

موهبة مانشستر سيتي براهيم دياز يقترب من ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن الرقم الذي يرغب لاعب مانشستر سيتي براهيم دياز ارتدائه مع ريال مدريد في حال تم الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

اللاعب الإسباني البالغ من العُمر 19 عامًا كان قد ترعرع في صفوف ناشئي ملجا ومانشستر سيتي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول مع السيتزن في عام 2016، ولكنه لم يلعب في مباريات الدوري سوى خمس مباريات فقط حتى الآن.

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وفقًا للتقارير الأخيرة، فأن مسألة انتقال دياز إلى ريال مدريد أصبحت مجرد وقت، وأن اللاعب سيمثل إضافة لكتيبة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، خاصة في مركز الجناح الأيسر، أو المهاجم المتأخر.

ويرتبط دياز بعلاقة عائلية مع إيسكو، الذي سيتولى رعايته هو وداني سيبايوس حتى يتأقلم اللاعب على العيش في إسبانيا.

ويرغب اللاعب في ارتداء القميص رقم 21، المتاح الآن هو والرقم 16 في تشكيلة الفريق الأول للميرنجي.

يذكر أن دياز يرتدي القميص رقم 55 مع الفريق الأول لمانشستر سيتي.