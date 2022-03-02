ما مصير شكوى الهلال ضد تاليسكا وأبو بكر؟ قانوني يجيب

كشف القانوني أحمد الأمير، عن مصير الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد ثنائي النصر؛ الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن الشكوى التى تقدم بها الهلال ضد لاعبا النصر، بسبب ما بدر منهما في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر الأخيرة.

لماذا تقدم الهلال بشكوى ضد أبو بكر وتاليسكا؟

صحيفة "الجزيرة" السعودية أوضحت أن الهلال تقدم بشكواه منذ الـ25 من فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه اشتكى تاليسكا لاحتفاله أمام الجمهور الأزرق ومحاولة استفزازه بعد إحرازه هدف فريقه الوحيد خلال مواجهة الطرفين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت حول شكوى المهاجم الكاميروني "شكوى أبو بكر كانت بسبب الحركة المشينة التي قام بها، وفقاً للشكوى التي رفعها الهلال".

المباراة التي لُعبت يوم الإثنين الموافق 21 فبراير الماضي انتهت بفوز الهلال 2-1 وتأهله لنصف نهائي كأس الملك، وقد فجرت جدلًا واسعًا بسبب انتقادات النصر بمسؤوليه وإعلامه وجماهيره للحكم مصطفى غربال.

دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد اعترفت بخطأ الحكم الجزائري احتساب ركلة الجزاء التي منحت الهلال هدف الفوز وسجله سالم الدوسري.

📑 | مصادر "الجزيرة"

إدارة نادي #الهلال تقدمت يوم 25 فبراير بشكوى رسمية لـ #لجنة_الانضباط_والأخلاق على لاعبي فريق #النصر تاليسكا وأبوبكر لاحتفالية الأول أمام الجمهور ومحاولة الاستفزاز وللحركة المشينة التي قام بها الأخير، وفقاً للشكوى التي رفعها الهلال.@ahmad2man pic.twitter.com/xynteLFlk7 — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) March 1, 2022

الجمهور النصراوي أبدى عبر تويتر قلقه من صدور أي قرار عقابي ضد اللاعبين قبل مبارة الخميس القادم بين الفريقين، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في حظوظهما لمنافسة الاتحاد والشباب على لقب الدوري السعودي.

ما هو مصير الشكوى التي تقدم بها الهلال ضد تاليسكا وأبو بكر؟

الأمير كشف عن مصير الشكوى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مصير الشكوى التي تقدم بها مسؤولي الهلال ضد لاعبا النصر.

وجاء نص تغريدة الأمير كالآتي: "سوف ترفض الشكوى التي قدمها الهلالضد تاليسكا وأبو بكر، بسبب توقف حكم المباراة عندها وعدم اتخاذه أي قرار انضباطي حيالها".

وتابع: "كذلك بسبب عدم إضافة أي توصية في تقرير الحكم بخصوص الاحتفالية، حالة واحدة قد تتسبب بقبول الشكوى وهو أفادة حكم المباراة بعدم مشاهدتها وذلك مستبعد".

#للتوضيح



- سوف ترفض الشكوى الذي قدمها #الهلال ضد #تاليسكا و #ابوبكر بسبب توقف حكم المباراة عندها وعدم اتخاذه أي قرار انضباطي حيالها،كذلك بسبب عدم اضافة أي توصية في تقرير الحكم بخصوص الاحتفالية



- حالة واحدة قد تتسبب بقبول الشكوى وهو افادة حكم المباراة بعدم مشاهدتها وذلك مستبعد — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) March 1, 2022

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