ما لا تعرفونه عن علاقة كريستيانو وجورجينا

هل يطبخ الدون؟

كشفت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم يوفنتوس كريسيتانو رونالدو، عن حياة الدون خارج الملعب وبالتحديد في المنزل، معتبرة أن البرتغالي كان "أكبر ملهميها" على الإطلاق.

جورجينا على علاقة برونالدو منذ زمن بعيد بعد انتهاء علاقته بإيرينا شايك الروسية، والآن ثمة أنباء من الصحف عن أن البرتغالي قد قرر الزواج منها في الفترة المقبلة.

هل يطبخ رونالدو؟ هل يقوم بالمجازفة ببدنه في أعمال المنزل؟ الواقع أن جورجينيا كشفت أنها امرأة مثالية تود الحفاظ على شريكها في أفضل حال من أجل الظهور في عمله بمستواه المعتاد.

الإسبانية المولودة في الأرجنتين قالت في هذا الصدد في تصريحات للصحافة "رونالدو لا يطبخ، إنه يستحق أن يجد طبقًا ساخنًا من الطعام المحضر على الطاولة بعد التدريب طوال الصباح، لدينا طاه وأنا أطبخ أحيانًا"

كما تابعت "تغيير المصباح في منزلنا مستحيل بسبب علو السقف، لو كنت كريستيانو رونالدو، هل ستغير المصباح على بعد 20 قدمًا عن الأرض؟".

وواصلت "من الأفضل ألا يقوم بهذه الأعمال، عليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، أحب الاعتناء بمنزلي وأسرتي".

أما عن قيمة الرياضة له ولها، فقالت "نتشارك الصالة الرياضية لأننا لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، لقد تعلمت الكثير منه".

وأتمت "إنه يعلمني ويحفزني، في النهاية أنت انعكاس لما تراه، وأنا أراه! كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه كريستيانو رونالدو بعد كل شيء، إنه مصدر إلهامي".

الجدير بالذكر أن رونالدو ورغم بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره إلا أنه يظهر وكأنه ابن العشرين عامًا من الناحية البدنية، ما يؤكد شغفه وعشقه بالرياضة.