ما سر غضب برشلونة من المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد؟

كشفت بعض الصحف الإسبانية وكذلك الإنجليزية، عن سبب غضب واستياء إدارة نادي برشلونة من المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد جايل مارين، بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها عن اقتراب الفرنسي أنطوان جريزمان من الانتقال إلى صفوف البلو جرانا.

وجاءت تصريحات المسؤول البارز في معقل الهنود الحمر، بعد ساعات قليلة من حديث صاحب الشأن نفسه، حول عدم استقراره على وجهته القادمة، وذلك بالرغم من أن كل التوقعات والمؤشرات تظهر أنه الصفقة المنتظرة للبرسا وجماهيره.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن تصريحات مارين أصابت الكتلان بخيبة أمل مريرة، وذلك ليس أخذ السبق بإعلان الخبر في وقت مبكر، بل لأن بطل الليجا في آخر عامين، كان يرغب في الحفاظ على السرية، ليظهر أمام جماهيره أنه وافق على الصفقة بشروطه، وليس بكل سهولة، خاصة بعد تمنع اللاعب على برشلونة مرتين.

وأفاد نفس المصدر، أن إدارة البرسا كانت منقسمة حتى وقت قصير على فكرة ضم جريزمان، كنوع من أنواع العقوبة لصاحب الـ28 عامًا، بعدما تراجع عن قراره في اللحظات الأخيرة، حين أعلن تمسكه بالبقاء مع فريقه، بالرغم من أنه كان على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص العملاق الكاتلوني، وحدث ذلك الصيف الماضي.

شاهد الفيديو على يوتيوب: https://t.co/Gbbmk7l4yZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وفي الختام، أوضح التقرير أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته، أعادوا النظر في الاقتراح من جديد، وبناء عليه، تم الاتفاق مع اللاعب ووكيله أعماله على كافة التفاصيل، ولا يتبق سوى تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع ناديه العاصمي، لإعلان الصفقة بشكل رسمي.