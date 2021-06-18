ما خفي كان أعظم .. ناقوس الخطر يدق قلعة الهلال

كيف تنجح الإدارة في حل تلك الأزمات؟

لا خلاف على أن نادي الهلال نجح في الخروج من الموسم الماضي محققًا العديد من الإنجازات، أبرزها تحقيق لقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي، وأيضًا الصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، ولكن هناك بعض الأمور الخفية، والتي لم يلتفت لها الكثيرين، والتي تنبأ بناقوس خطر.

على مدار الموسم، ظهر فريق نادي الهلال بمستوى مذبذب للغاية، فيقدم مباريات جيدة وأخرى غير جيدة بالمرة، خاصة على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا، والتي شهدت تلقي الزعيم هزيمة قاسية وغير متوقعة على يد فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي برباعية مقابل هدف، وصعد الفريق بشق الأنفس إلى دور الـ16، ضمن الفرق أصحاب أفضل مركز ثاني بالمجموعات.

وأما عن بطولة الدوري، فكان الهلال مهددًا بقوة بعدم التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في ظل المنافسة الشرسة التي وجدها من جانب الشباب، وأيضًا النتائج السلبية التي حققها الفريق في أكثر من مباراة، ولكن في النهاية نجح الهلال في تحقيق المطلوب، وهو التتويج ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ما حدث طوال الموسم، جعل جماهير الهلال تنتظر نهايته وانطلاق فترة الانتقالات الصيفية، والتي توقع فيها جماهير الأزرق أن الإدارة ستقوم بالتعاقد مع لاعبين مميزين في المراكز التي يحتاجها الفريق، وأيضًا التعاقد مع جهاز فني عالمي يقود الفريق لتحقيق جميع البطولات الموسم المقبل.

تحقق النصف الثاني بالفعل، وتم التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي يتوسم فيه الجماهير خيرًا، حيث يرى الجميع أنه قادر على قيادة الزعيم لتحقيق جميع البطولات الموسم المقبل، وماذا عن النصف الأول؟

وجدنا إدارة الهلال تعاقدت في البداية مع الظهير الأيمن حمد اليامي لاعب القادسية، ولا خلاف على أن الهلال يحتاج إلى لاعب في هذا المركز، خاصة بعد عدم قناعة مسؤولي الزعيم ببدلاء محمد البريك، سواء أمير كردي أو عبد الله الحافظ.

المفاجأة هنا هي تعاقد نادي الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريجا، بالرغم من أن الفريق يمتلك "تخمة" هجومية، في تواجد عناصر هجومية كثيرة جدًا بالفريق، وفي الجانب الآخر هناك مراكز أخرى بها عجز ويجب أن يتم تدعيمها.

ماريجا يلعب في مركز المهاجم الثاني "خلف المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس"، وهو المركز الموجود فيه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والأرجنتيني لوسيانو فييتو، بجانب اللاعب الشاب عبد الله الحمدان، وبالرغم من ذلك يتم التعاقد مع لاعب في هذا المركز.

ونفس الأمر بالنسبة لمركز الجناح، الذي يتواجد فيه الكثير من اللاعبين، وكان يسعى الهلال للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي انتقل إلى النصر، وفي نفس التوقيت ينفي مسؤولي الهلال كل ما يتردد حول اقتراب رحيل اللاعبين، خاصة المحترفين والمهاجمين، مثل جيوفينكو وفييتو وكاريلو!

الهلال لديه مشاكل في مراكز أخرى، مثل الظهير الأيسر، فعندما يغيب ياسر الشهراني، لا يوجد البديل الكفؤ الذي يستطيع تعويض غيابه، وهو ما يدفع الجهاز الفني للاستعانة بالظهير الأيمن محمد البريك للعب في هذا المركز، والدفع بأحد البدلاء في مركز الظهير الأيمن.

أليس هذا المركز يحتاج للتدعيم، بدلًا من التعاقد بأموال طائلة مع لاعب مهاجم، بالرغم من أنك تمتلك في مركزه أكثر من اللازم؟، وأيضًا ظهرت أزمة في مركز المدافع، حينما غاب علي البليهي عن المشاركة بسبب الإصابة، والتي تصادفت مع إصابة المدافع الكوري جانج هيون سو، ليجد الزعيم نفسه في موقف لا يحسد عليه.

الهلال يفسح الطريق أمام الاتحاد لضم صفقة جزائرية نارية

اهتمام إدارة الهلال بالتعاقد مع لاعبين في مراكز لا يوجد بها مشاكل، وعدم الاهتمام بالتعاقد مع لاعبين في مراكز يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يشير إلى أن الفريق لا يسير في الطريق الصحيح، وأن الأزمات الفنية ستظل تلاحقه الموسم المقبل.

ولكن في النهاية، يجب أن نقول أنه مازال هناك وقتًا كافيًا أمام الهلال وإدارته، من أجل تعديل الأمور الفنية بالفريق، وذلك عن طريق التعاقد مع ما يحتاجه الفريق من عناصر، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة جارديم.