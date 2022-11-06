"ما حدث في تقديم قمصان الاتحاد خطأ ساذج وغير مقبول"

الاتحاد أعلن اليوم عن قمصانه للموسم الجديد

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم عن قمصانه للموسم الجاري من دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد وجه الإعلامي عثمان أبو بكر مالي انتقادًا لاذعًا لتقديم القمصان خالية من الرعاة والشركاء التجاريين.

العميد كان قد فسخ عقده مع شركة "إيريا" بعد خلافات كبيرة وتعاقد مع "نايكي" لتوريد الملابس، وقد دخل الطرفان في تنازع قضائي حيث يتهم كل طرف الآخر بمخالفة بنود التعاقد ويُطالب بتعويضات مالية عن ذلك.

العميد نشر عدة صور ومقاطع فيديو لنجومه من فريقي الرجال والسيدات بالقمصان الجديدة، وقد جاء الأول تقليديًا بالخطوط الصفراء والسوداء فيما الثاني غريبًا باللون الأبيض والثالث باللون الأسود، وقد حملت جميعًا شعاري النادي والشركة المصنعة دون أي تواجد للرعاة والشركاء الرسميين.

الإعلامي السعودي انتقد ذلك الأمر بشدة متسائلًا عن السبب الذي يجعل العمل في الاتحاد دومًا لا يخرج إلا بأخطاء ساذجة وملاحظات غير مقبولة.

إذ كتب عبر تويتر "تقديم الأطقم الجديدة لفريق النمور جاء دون أن تحمل أو يكون عليها اسم وشعار الرعاة الرسميين والفرعيين للفريق كحق أصيل لهم ومن غير خلاف وليساهم ذلك في تحفيز غيرهم من المستثمرين والمعلنين مستقبلًا. فهل العمل في العميد لا يتم ولا يكتمل إلا بوجود ملاحظات غير مقبولة وأخطاء ساذجة؟".

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، المتوقف حاليًا وحتى منتصف ديسمبر القادم، برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب في الصدارة.