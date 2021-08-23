ما بين "قرار غريب" و"أخيرًا يا أنمار" .. ردود فعل متضاربة من الصحفيين على إقالة كاريلي

الاتحاد أقال فجر اليوم مدربه البرازيلي

أثار قرار إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة المدرب فابيو كاريلي ردود فعل متضاربة من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، إذ أشاد البعض به ورآه تأخر كثيرًا فيما انتقده البعض الآخر ووصفه بالغريب.

الاتحاد أعلن فجر اليوم الإثنين رسميًا إقالة كاريلي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي في المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 4-4.

النادي أوضح أن قرار الإقالة كان صعبًا لكن اتخاذه كان بناءً على أسباب قوية دفعت الإدارة للمضي قدمًا به رغم تبعاته الصعبة، كما أعلن تكليف المدرب السعودي حسن خليفة بقيادة الفريق الأول.

ماذا قال الصحفيون والإعلاميون عن قرار إقالة كاريلي؟

الصحفي خالد الدلاك وصف القرار بالعبث، مؤكدًا أنه سيؤدي لخسائر فنية ومادية وإدارية خاصة في ظل صعوبة إيجاد بديل مميز، فيما انتقد كثيرًا ما فعله رومارينيو مهاجم الفريق بالرد على رسالة كاريلي الوداعية بوصف الإدارة الاتحادية بأنهم مجموعة مهرجين.

إذ كتب عبر تويتر "إلغاء عقد (كاريلي) في رأيي عبث خاصة وأن عقده مجدد منذ أشهر والوقت الآن لايسمح بإيجاد بديل مميز، خسارة فنية ومادية وإدارية حيث ستتفاعل الأوضاع للأسوأ داخل النادي وأولهم رومارينيو وزلته التي لا تغتفر والتي ليس فيها مع الأسف خط رجعة!".

الغاء عقد ( كاريلي ) في رأيي عبث خاصة وان عقده مجدد منذ اشهر والوقت الان لايسمح بايجاد بديل مميز ، خسارة فنيه وماديه واداريه حيث ستتفاعل الاوضاع للاسوأداخل النادي واولهم رومارينهو وزلته التي لاتغتفر والتي ليس فيها مع الاسف خط رجعه !#الاتحاد — خالد الدلاك (@DlakSaad) August 23, 2021

الناقد الرياضي أحمد المعلم انضم إلى زميله في انتقاد القرار، وقد وصفه بالغريب خاصة في ظل أنه تم تجديده قبل عدة أشهر فقط، إذ كتب "قرار غريب .. لأنه بناء على ذلك لماذا تم التجديد له قبل أشهر، الاإتحاد سيعود سنوات للخلف، مهما كانت كرة كاريلي قبيحة كشكل إلا أن الفريق كان في حالة جيدة بصفة عامة سوف أعود لهذه التغريدة بعد نهاية الموسم".

قرار غريب ..

لأنه بناء على ذلك لماذا تم التجديد له قبل أشهر



الإتحاد سيعود سنوات للخلف

مهما كانت كرة كاريلي قبيحة كشكل

إلا أن الفريق كان في حالة جيدة بصفة عامة



سوف أعود لهذه التغريدة بعد نهاية الموسم https://t.co/MFXFRudaSR — أحمد المعلم | Ahmed Almualim (@a_almualim) August 23, 2021

الناقد الرياضي عدنان جستنية وأحد كبار مشجعي الاتحاد امتدح القرار بقوة، بل ورآه تأخر كثيرًا من جانب الإدارة الاتحادية، وتمنى التوفيق لحسن خليفة ودعا الإدارة لعدم التعجل في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

إذ قال "أخيرًا يا أنمار ... كابوس وخلصت الاتحاد منه والجماهير من حرق الأعصاب، أمنياتي بالتوفيق للكابتن حسن خليفة، ثقة هو أهل لها وأنا على يقين أنه سيُحقق نجاحًا باهرًا، ورجائي أن لا تتعجل الإدارة التعاقد مع مدرب أجنبي، امنحوا ابن الوطن والنادي الفرصة كاملة كما منحتوها لغيره من الأجانب".

اخيراً ياانمار

كابوس وخصلت الاتحاد منه والجماهير من حرق الاعصاب،امنياتي بالتوفيق للكابتن حسن خليفة ع ثقة هو”اهل”لها وانا ع يقين سيحقق نجاحاً باهرا،ورجائي ان لا تستجعل الادارة بالتعاقد مع مدرب اجنبي امنحوا ابن الوطن والنادي”الفرصة”كاملة كما منحتوها لغيره من الاجانب.#اقالة_الكابوس https://t.co/zu6Vuq8i2a — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) August 23, 2021

الصحفي سامي مؤمن أشاد بالقرار كذلك، بقوله عبر تويتر "قرار تصحيحي في وقت مناسب .. أرجو أن توفقوا في إختيار المدرب المناسب .. وأن يتوفق الفريق معه .. دمت بخير ياعميد".

قرار تصحيحي في وقت مناسب .. أرجو أن توفقوا في إختيار المدرب المناسب .. وأن يتوفق الفريق معه ..

دمت بخير ياعميد .. https://t.co/zmbnr7PjET — سامي مؤمن (@Sami_M111) August 23, 2021

الصحفي وليد عمر سار في اتجاه آخر، إذ لم يُعلق على القرار لكن حمل مسؤوليته للإدارة وطالب الجميع بدعم الفريق حتى النهاية، بقوله "في نهاية المطاف الإدارة هي من ارتأت أن إقالة كاريلي القرار المناسب للمرحلة، وهي من ستتحمل تبعاته الفنية والمعنوية والمادية، سلبيةً كانت أم إيجابية، كمحبين للنادي لا يسعنا سوى دعم الإدارة من أجل الاتحاد كوننا مقبلين على مباراة مفصلية معنويًا، فلا مجال للانتقادات والانتصار للآراء".

في نهاية المطاف الإدارة هي من ارتأت أن إقالة كاريلي القرار المناسب للمرحلة، وهي من ستتحمل تبعاته الفنية والمعنوية والمادية، سلبيةً كانت أم إيجابية، كمحبين للنادي لا يسعنا سوى دعم الإدارة من أجل #الاتحاد كوننا مقبلين على مباراة مفصلية معنوياً، فلا مجال للانتقادات والانتصار للآراء. https://t.co/MBI97Ubkb0 — وليد عمر (@walidomerbg) August 23, 2021

كيف كانت مسيرة كاريلي مع الاتحاد؟

المدرب البرازيلي تولى تدريب الاتحاد في فبراير 2020 بعد مسيرة جيدة جدًا في بلاده، وقد قاد الفريق في 44 مباراة من الدوري السعودي حقق الفوز في 20 وخسر 9 وتعادل في 15 مباراة.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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سجل الفريق تحت قيادته 67 هدفًا وتلقى 43، وجمع 75 نقطة، وقد أحدث ثورة في الفريق بنقله من مراكز الصراع على الهبوط في الموسمين السابقين إلى المركز الثالث لموسم 2020-2021.

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