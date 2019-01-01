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كأس آسيا 2019 | ما بين ذكرنا بالماضي ولا تنغروا وإجماع وحيد - ردود أفعال فوز السعودية أمام كوريا الشمالية

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الظهور الأول للأخضر في البطولة الآسيوية يسبب جدلًا واسعًا بين جماهيره

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تقاسم الجمهور السعودي حول آرائه بشأن الظهور الأول للأخضر بكأس آسيا الإمارات 2019، فمنهم من وصفه ببطل النسخة الحالية، ومنهم من رأى أن هناك بعض السلبيات.

الأخضر أنهك شباك كوريا الشمالية برباعية نظيفة، في الجولة الأولى بدور المجموعات، سجلها هتان باهبري ومحمد آل فتيل وسالم الدوسري وفهد المولد. (طالع تقرير المباراة)

ونستعرض في السطور التالية ردود أفعال الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..

اختيارات المحررين

البداية مع الآراء السلبية والتي طالبت البعض الآخر بعدم الانخداع بأداء السعودية لضعف خصمها اليوم..

فيما انهال جزء آخر من الجماهير بالإشادات حول الإداء والروح، ومنهم من استبشر بالعودة لأيام الزمن الجميل: بينما من لم يختلف عليه الجمهور هو لاعب وحيد ألا وهو محمد العويس؛ حارس المرمى:

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