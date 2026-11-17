تستمر المنافسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 التي تحتضنها كينيا وتنزانيا وأوغندا في العام المقبل.
وتظهر بعض المنتخبات أداءً متميزًا، حيث نجحت في تحقيق نتائج إيجابية قد تحسم تأهلها المبكر، وبذلك أرسلت رسالة قوية لمنافسيها في القارة الأفريقية عن استعدادها للمنافسة بجدية على اللقب.
في المقابل، هناك منتخبات تحتاج إلى تقديم نتائج إيجابية في المباريات المتبقية لضمان تأهلها، ما جعل مباريات الجولات المقبلة مليئة بالإثارة والندية.
فيما يلي، قائمة المنتخبات التي تأهلت إلى كأس أمم إفريقيا 2027، والتي يتم تنظيمها بصورة مشتركة بين أوغندا وكينيا وتنزانيا في تنافس قاري مثير يجمع الأفضل داخل القارة السمراء.
متى موعد كأس أمم إفريقيا 2027؟
موعد كأس أمم إفريقيا 2027 هو 19 يونيو 2027 على أن تكون المباراة النهائية في 17 يوليو من العام ذاته بمشاركة 24 منتخبًا.
وسوف يتم تنظيم البطولة بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، بعد أن تم اختيارهم في 27 سبتمبر 2023 بالتفوق على ملف دول مثل بوتسوانا وزامبيا بصورة مشتركة، ونيجيريا وبنين بجانب محاولة فردية من السنغال.
ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس إفريقيا 2027؟
تأهلت منتخبات كينيا وتنزانيا وأوغندا مباشرة إلى البطولة كونهم البلد المضيف رغم المشاركة في التصفيات، ونجحت المنتخبات التالية في الوصول إلى البطولة:
الفريق
طريقة التأهل
تاريخ التأهل
أفضل أداء سابق
تنزانيا
المضيف
27 سبتمبر 2023
الدور الثاني (2025)
أوغندا
المضيف
27 سبتمبر 2023
الوصيف (1978)
كينيا
المضيف
27 سبتمبر 2023
الدور الاول (1972، 1988، 1990، 1992، 2004، 2019)
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بدأت رحلتي في الصحافة الرياضية عام 2016، حيث تخصصت في تغطية كرة القدم العالمية، مع اهتمام خاص بالكرة الإسبانية والدوريات الأوروبية الكبرى. خلال السنوات الماضية جمعت بين التغطية الميدانية والتحليل العميق، قبل أن أنتقل في عام 2021 إلى العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) داخل المؤسسات الإعلامية الرياضية. بالنسبة لي، كان هذا التطور طبيعيًا لأنه سمح لي بدمج شغفي بكرة القدم مع أدوات النشر الرقمي الحديثة، ما جعلني قادرًا على إنتاج محتوى يجمع بين العمق الفني والوصول الواسع للجمهور، وبعدها في 2025 توليت منصب رئيس التحرير.
قصة شغفي بكرة القدم بدأت في عام 2006 عندما شاهدت أندريس إنييستا لأول مرة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومنذ تلك اللحظة ارتبطت عاطفيًا بنادي برشلونة. كرة القدم بالنسبة لي لم تكن مجرد لعبة، بل أصبحت قصة شغف وهوية ورواية مستمرة من الإبداع والدراما. من بين كل اللحظات التي عشتها كمشجع، تبقى ليلة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في 2017 هي الأغلى في قلبي، حين فزنا 6-1 بعد الخسارة 4-0 في الذهاب، في ما أعتبره أعظم عودة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
أتخصص اليوم في مجالات عدة تشمل التحليل التكتيكي للدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب تغطية البطولات الأوروبية الكبرى مثل دوري الأبطال والبطولات القارية، إضافةً إلى عملي في استراتيجيات SEO الخاصة بالإعلام الرياضي، وهو ما منحني منظورًا مختلفًا يجمع بين الجانب الفني والتقني، وهذا ما أوصلني لمنصب رئيس التحرير.
أما عن تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، فأضع مانويل نوير في حراسة المرمى، وأمامَه رباعي الدفاع: داني ألفيش، فيرجيل فان دايك، جيرارد بيكيه، وفيليب لام. في الوسط أعتمد على الثلاثي الذي شكّل أسطورة برشلونة: سيرجيو بوسكيتس، أندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز. وفي الهجوم لا غنى عن ليونيل ميسي، ورونالدو الظاهرة، وكريستيانو رونالدو. بالنسبة لي، إنييستا هو القلب النابض لأي فريق، أما الجمع بين ميسي وكريستيانو فهو تجسيد لحقبة ذهبية لا يمكن أن تتكرر.
نشرت خلال مسيرتي عددًا من التحليلات والمقالات المفضلة على جول دوت كوم العربي، ومنها:
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الوقت كالسيف .. لماذا لم يحل برشلونة مشاكله الاقتصادية قبل رحيل ميسي!
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