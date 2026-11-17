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تستمر المنافسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 التي تحتضنها كينيا وتنزانيا وأوغندا في العام المقبل.

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وتظهر بعض المنتخبات أداءً متميزًا، حيث نجحت في تحقيق نتائج إيجابية قد تحسم تأهلها المبكر، وبذلك أرسلت رسالة قوية لمنافسيها في القارة الأفريقية عن استعدادها للمنافسة بجدية على اللقب.

في المقابل، هناك منتخبات تحتاج إلى تقديم نتائج إيجابية في المباريات المتبقية لضمان تأهلها، ما جعل مباريات الجولات المقبلة مليئة بالإثارة والندية.

فيما يلي، قائمة المنتخبات التي تأهلت إلى كأس أمم إفريقيا 2027، والتي يتم تنظيمها بصورة مشتركة بين أوغندا وكينيا وتنزانيا في تنافس قاري مثير يجمع الأفضل داخل القارة السمراء.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2027؟

موعد كأس أمم إفريقيا 2027 هو 19 يونيو 2027 على أن تكون المباراة النهائية في 17 يوليو من العام ذاته بمشاركة 24 منتخبًا.

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وسوف يتم تنظيم البطولة بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، بعد أن تم اختيارهم في 27 سبتمبر 2023 بالتفوق على ملف دول مثل بوتسوانا وزامبيا بصورة مشتركة، ونيجيريا وبنين بجانب محاولة فردية من السنغال.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس إفريقيا 2027؟

تأهلت منتخبات كينيا وتنزانيا وأوغندا مباشرة إلى البطولة كونهم البلد المضيف رغم المشاركة في التصفيات، ونجحت المنتخبات التالية في الوصول إلى البطولة:

الفريق طريقة التأهل تاريخ التأهل أفضل أداء سابق تنزانيا المضيف 27 سبتمبر 2023 الدور الثاني (2025) أوغندا المضيف 27 سبتمبر 2023 الوصيف (1978) كينيا المضيف 27 سبتمبر 2023 الدور الاول (1972، 1988، 1990، 1992، 2004، 2019)