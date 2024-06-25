تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

اقترب دور مجموعات يورو 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات، ليكتمل نصاب دور الـ 16 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ثمن النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

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جدول مباريات يورو 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة والجوائز المالية

ما موعد دور الـ 16 من يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات دور الـ 16 في البطولة، بداية من يوم السبت 29 يونيو، بمباراة وصيف المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية.

البداية النهاية السبت 29 يونيو 2024 الثلاثاء 2 يوليو 2024

جدول مباريات دور الـ 16 من يورو 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب سويسرا - إيطاليا السبت 29 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - الملعب الأولمبي ألمانيا - وصيف الثالثة السبت 29 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - سيجنال إدونا بارك متصدر الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة/الخامسة/السادسة الأحد 30يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - فيلتينسأرينا إسبانيا - ثالث الأولى/الرابعة/الخامسة/السادسة الأحد 30 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - راين إنرجي وصيف الرابعة - وصيف الخامسة الإثنين 1 يوليو 2024،

19:00 مصر والسعودية - مركور شبيل البرتغال - ثالث الأولى/الثانية/الثالثة الإثنين 1 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية - دوتش بانك آرينا متصدر الخامسة -ثالث الأولى/الثانية/الثالثة/الرابعة الثلاثاء 2 يوليو2024،

19:00 مصر والسعودية - أليانزأرينا متصدر الرابعة - وصيف السادسة الثلاثاء 2 يوليو2024،

22:00 مصر والسعودية - ريد بول آرينا

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 من يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في يورو 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور الـ 16: