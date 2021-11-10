ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022؟

يقترب الحدث الأهم والأكبر في كرة القدم، أكثر فأكثر كل يوم حتى نوفمبر 2022، والذي سيشهد انطلاق كأس العالم بنسخته المميزة والتي تستضيفها قطر.

وتواصل كافة المنتخبات على مستوى العالم، شق طريقها من أجل محاولة الوصول إلى المونديال الذي ينتظره الجميع كل أربع سنوات من أجل جرعة مكثفة من الإثارة والمتعة.

ومع وصولنا إلى الأمتار الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بدأت تتضح معالم المنتخبات التي تأهلت وحجزت مقعدها في مونديال قطر.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم قطر 2022...

متى ينطلق كأس العالم قطر 2022؟

كأس العالم في هذه النسخة سيكون مميزًا ومختلفًا، إذ سيقام لأول مرة في الشتاء وليس في الصيف كما كان متعارف عليه، ومن المنتظر أن تكون مباراة الافتتاح يوم 21 نوفمبر 2022، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022.

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022؟

من المنتظر أن يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 مقعدًا











قارة إفريقيا: 5 مقاعد









قارة آسيا: 4 مقاعد ونصف







قارة أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف





قارة أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف



أوقيانوسيا: نصف مقعد. بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.

ما المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم 2022؟

بطبيعة الحال أصبح المنتخب القطري أول الواصلين للبطولة بصفته المضيف وصاحب الأرض والجمهور، لتشارك للمرة الأولى في تاريخها بالمسابقة.

وفي أكتوبر 2021، ضمن منتخب ألمانيا تصدره للمجموعة العاشرة بعد فوزه على مقدونيا الشمالية ليحجز لنفسه مقعدًا في المونديال.

ولحق به منتخب الدنمارك بعد فوزه على النمسا بهدف دون رد لحساب المجموعة السادسة، ويتصدر مجموعته ويتأكد مشاركته في كأس العالم القادم.

المنتخب القارة تاريخ التأهل قطر آسيا 2 ديسمبر 2010 ألمانيا أوروبا 11 أكتوبر 2021 الدنمارك أوروبا 12 أكتوبر 2021

ما مواعيد نهاية تصفيات كأس العالم قطر 2022 للقارات المختلفة؟