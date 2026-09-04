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الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoميلان
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد ميلان
يوفنتوس
ميلان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كل من البيانكونيري والروسونيري بدآ الموسم بشكل مثالي بحصد ست نقاط من مباراتين، ميلان يحتل المركز الثالث ويوفنتوس في المركز الرابع.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 6 سبتمبر 2026، على استاد أليانز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 3
أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة روما ضد أتالانتا

3-4-2-1
روما crest
روما
روما
التشكيل
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
4-3-3
99ميل سفيلار87دانييلي غيلاردي22ماريو هيرموسو23جيانلوكا مانشيني21باولو ديبالا86رودريجو مورا77E. Lulli43ويسلي4بريان كريستانتي17كواديو كونيه14دونيل مالين29ماركو كارنيسيكي3أوديلون كوسونو47لورينزو بيرناسكوني42جيورجيو سكالفيني77دافيد زاباكوستا10لازار ساماردزيتش13إيدرسون70جيانلوكا غايتانو11جوناثان رو17تشارلز دي كاتيلايير9جيانلوكا سكاماكا
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
3-4-2-1
روما

التشكيلة الأساسية

أتالانتا

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني
  • موريتزيو ساري


نتائج يوفنتوس وميلان في المباريات الأخيرة


روما

روما - المستوى

NEW
ف1-4
برايتون
خ3-0
دورتموند
ت2-2
فيورنتينا
ف4-0
ليتشي
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
14/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
أتالانتا

أتالانتا - المستوى

أتلتيك بيلباو
ف1-0
HAT
ت0-0
ساسوولو
ف2-1
HAT
ف0-1
بولونيا
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

روماتعادلأتالانتا
0
1
4
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
1
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
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روما
روما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
روما badge
روما
روما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
0
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
روما badge
روما
روما
1
انتهت
3الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
220080+86
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
220051+46
ف
ف
3
ميلانميلانميلان
220041+36
ف
ف
4
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
220030+36
ف
ف
5
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
220031+26
ف
ف
6
لاتسيولاتسيولاتسيو
220020+26
ف
ف
7
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
211043+14
ف
ت
8
كوموكوموكومو
211032+14
ف
ت
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
210131+23
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
210132+13
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
21013303
ف
خ
12
كالياريكالياريكالياري
21011103
خ
ف
13
ليتشيليتشيليتشي
210124-23
خ
ف
14
تورينوتورينوتورينو
200224-20
خ
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
200202-20
خ
خ
16
جنوىجنوىجنوى
200203-30
خ
خ
17
بارمابارمابارما
200203-30
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
200237-40
خ
خ
19
فينيسيافينيسيافينيزيا
200204-40
خ
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
200207-70
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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