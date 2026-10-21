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الدوري الأوروبي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoرين
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الأوروبي
يوفنتوس ضد رين
يوفنتوس
رين
إيطاليا
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أليانز ستاديوم مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين يوفنتوس ورين في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء (19:45) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع (20:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الأوروبي - الجولة 3
أليانز ستاديوم


ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، معلقا على مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


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علي سعيد الكعبي


كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027


التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد رين

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي


نتائج يوفنتوس ورين في المباريات الأخيرة


يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

أتالانتا
ف2-0
كريمونيسي
خ0-1
كالياري
ت1-1
سيلتا فيجو
ف1-2
لاتسيو
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
رين

رين - المستوى

ليون
خ4-0
LAV
خ1-0
أوكسييه
ف4-1
كريت
ف2-1
باريس
خ4-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


ترتيب يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
220071+66
ف
ف
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
220060+66
ف
ف
3
بنفيكابنفيكابنفيكا
220061+56
ف
ف
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
220073+46
ف
ف
5
بورنموثبورنموثبورنموث
220051+46
ف
ف
6
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
220040+46
ف
ف
7
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
220052+36
ف
ف
8
ليونليونليون
220053+26
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
220031+26
ف
ف
10
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
220031+26
ف
ف
11
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
211052+34
ت
ف
12
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
211041+34
ت
ف
13
رينرينرين
211021+14
ف
ت
14
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
211010+14
ف
ت
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
210163+33
خ
ف
16
ميلانميلانميلان
210142+23
ف
خ
17
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
210143+13
ف
خ
18
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
210132+13
خ
ف
19
تورينسيتورينسيتورينسي
21013303
خ
ف
20
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
21012203
ف
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
210114-33
خ
ف
22
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
201123-11
ت
خ
22
ليلسترومليلسترومليلستروم
201123-11
ت
خ
24
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
201112-11
خ
ت
24
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
201112-11
ت
خ
26
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
201103-31
خ
ت
27
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
201116-51
ت
خ
28
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
200213-20
خ
خ
28
أندرلختأندرلختأندرلخت
200213-20
خ
خ
30
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
200225-30
خ
خ
31
مارسيليامارسيليامارسيليا
200215-40
خ
خ
31
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
200215-40
خ
خ
33
سيلتيكسيلتيكسلتيك
200227-50
خ
خ
33
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
200227-50
خ
خ
35
تساليهتساليهتساليه
200205-50
خ
خ
36
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
200208-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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