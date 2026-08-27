ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وبارما في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

البيانكونيري حقق الفوز في مباراته الأولى ويحتل المركز التاسع بعد جولة واحدة، بينما هزم بارما في مباراته الأولى ويحتل المركز السادس عشر.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 29 أغسطس 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 14:45 أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي من خلاله.









كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج يوفنتوس وبارما في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات يوفنتوس وبارما في المباريات الأخيرة





ترتيب يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027







