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الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoبارما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد بارما
يوفنتوس
بارما

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وبارما في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

البيانكونيري حقق الفوز في مباراته الأولى ويحتل المركز التاسع بعد جولة واحدة، بينما هزم بارما في مباراته الأولى ويحتل المركز السادس عشر.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 29 أغسطس 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 2
أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي من خلاله.



كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ميلان ضد فينيسيا

3-4-2-1
ميلان crest
ميلان
ميلان
التشكيل
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
3-5-2
16مايك ماينان31ستراهينيا بافلوفيتش5كوني دي وينتر33دافيد بارتيساغي21سامويل شوكويزي80يونس موسى70الفاديو سيسي30أردون جاشاري8روبن لوفتوس تشيك2بيرفس إستوبينان9جونسالو راموس1فيليب ستانكوفيتش3جويل سكينجتيني4بارتول فرانيتش17أرميل بيلا كوتشاب18انتوني هاينو6جيانلوكا بوسيو14تيري كوريا26توما باسيتش71كيكي بيريز45اكور ادامز10جون يبواه
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
3-4-2-1
ميلان

التشكيلة الأساسية

فينيسيا

المدرب

  • روبن أموريم
  • G. Stroppa


نتائج يوفنتوس وبارما في المباريات الأخيرة


ميلان

ميلان - المستوى

سلتيك
ت2-2
إنتر
ت1-1
تشيلسي
خ3-0
مان يونايتد
ف2-4
تورينو
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
فينيزيا

فينيزيا - المستوى

جلطة سراي
ف0-3
SEN
خ4-3
بريست
ت2-2
MOD
ف3-2
ليتشي
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وبارما في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ميلانتعادلفينيسيا
5
0
0
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
4
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
4
انتهت
15الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
110040+43
ف
2
إنترإنترإنتر
110041+33
ف
3
ليتشيليتشيليتشي
110020+23
ف
4
نابولينابولينابولي
110020+23
ف
5
ميلانميلانميلان
110021+13
ف
6
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
110021+13
ف
7
كالياريكالياريكالياري
110010+13
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
110010+13
ف
9
لاتسيولاتسيولاتسيو
110010+13
ف
10
كوموكوموكومو
10101101
ت
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
10101101
ت
12
ساسولوساسولوساسوولو
100112-10
خ
13
تورينوتورينوتورينو
100112-10
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
100101-10
خ
15
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
100101-10
خ
16
بارمابارمابارما
100101-10
خ
17
جنوىجنوىجنوى
100102-20
خ
18
فينيسيافينيسيافينيزيا
100102-20
خ
19
مونزامونزامونزا
100114-30
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
100104-40
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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