ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وبارما في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.
البيانكونيري حقق الفوز في مباراته الأولى ويحتل المركز التاسع بعد جولة واحدة، بينما هزم بارما في مباراته الأولى ويحتل المركز السادس عشر.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 29 أغسطس 2026، على استاد أليانز ستاديوم.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي من خلاله.
كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة ميلان ضد فينيسيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- روبن أموريم
- G. Stroppa
نتائج يوفنتوس وبارما في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات يوفنتوس وبارما في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
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|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
ف
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
ف
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|0
|+2
|3
ف
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|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
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|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
ف
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|1
|0
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|1
|+1
|3
ف
|7
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
ف
|8
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
ف
|9
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
ف
|10
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
ت
|11
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
ت
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|0
|1
|1
|2
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|0
خ
|13
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|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
خ
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|0
|1
|0
|1
|-1
|0
خ
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|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
خ
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
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خ
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|0
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|0
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|-2
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خ
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|0
|2
|-2
|0
خ
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|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
خ
|20
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
خ