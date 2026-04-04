أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وجنوى ضمن الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 54 نقطة بعد تعادله مع ساسوولو في الجولة السابقة من السيري آ، وعلى الرغم من سلسلة أهدار النقاط التي وقع فيها السيدة العجوز منذ بداية الموسم، إلا أنه يحتل المركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط عن كومو صاحب المركز الرابع، وبالتأكيد يسعى يوفنتوس لاستعادة توازنه ومواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك جنوى 33 نقطة، يحتل بها المركز الـ13، ويعد في منطقة شبه أمنة، حيث يبتعد عن أولى مراكز الهبوط بفارق 6 نقاط، ولكنه في جميع الحالات يسعى لتقديم لقاء قوي أمام البيانكونيري وتحسين ترتيبه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 6 أبريل 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

يوفنتوسHome team crest

4-1-2-3

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestجنوى
1
ماتيا بيرين
27
أندريا كامبياسو
3
جليسون بريمر
6
ليويد كيلي
15
بيير كالولو
22
ويستون ماكيني
5
C
مانويل لوكاتيلي
19
كيفرين تورام
10
كينان يلدز
7
فرانشيسكو كونسيساو
30
جوناثان دايفيد
16
جاستن بيجلو
5
ليو أوستيجارد
27
اليساندرو ماركاندالي
22
C
يوهان فاسكيز
17
رسلان مالينوفسكي
77
ميكائيل إليرتسون
9
فيتينيا
3
أرون مارتين
32
مورتن فريندروب
10
جونيور ميسياس
29
لورنزو كولومبو

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

جنوى
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • دانييلي دي روسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وجنوى في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

جنوى
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وجنوى الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

جنوى

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

6

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

