الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يوفنتوس ضد بولونيا
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
بولونيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وبولونيا ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 60 نقطة بعد انتصاره على أتالانتا في الجولة السابقة من السيري آ بهدف دون رد، وعلى الرغم من سلسلة أهدار النقاط التي وقع فيها السيدة العجوز منذ بداية الموسم، إلا أنه يحتل المركز الرابع بفارق ثلاثة نقاط فقط عن ميلان صاحب المركز الثالث، ليستمر حلم التأهل إلى دوري الأبطال مشروعاً على الرغم من ملاحقة كومو الذي يمتلك 58 نقطة.

بينما يمتلك بولونيا 48 نقطة، يحتل بها المركز الثامن، ويُعد في منطقة أمنة تماماً ولكنه يسعى لتقديم عروض قوية، خاصة أمام كبار إيطاليا، بالاضافة إلى سعيه لتحسين موقعة في جدول الترتيب، لذا من المتوقع أن يقدم أداءً قوياً أمام البيانكونيري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 19 أبريل 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد بولونيا

يوفنتوسHome team crest

3-4-2-1

4-3-3

Home team crestبولونيا
16
ميشيل دي جريجوريو
3
جليسون بريمر
15
بيير كالولو
4
فيدريكو غاتي
19
كيفرين تورام
2
اميل هولم
11
إيدون زيجروفا
27
أندريا كامبياسو
7
فرانشيسكو كونسيساو
5
مانويل لوكاتيلي
13
جيريمي بوجا
25
M. Pessina
26
جون لوكومي
33
خوان ميراندا
17
جواو ماريو
16
نيكولو كاسالي
23
سيمون سوم
6
نيكولا مورو
8
ريمو فريلير
9
سانتياغو كاسترو
7
ريكاردو أورسوليني
28
نيكولو كامبياغي

4-3-3

بولونياAway team crest

التشكيل المتوقع

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

  • فنتشينزو إيتاليانو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وبولونيا في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
9/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

هدف مسجل (ضد)
5/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات يوفنتوس وبولونيا الأخيرة

آخر 5 مباريات

1

انتصار

4

تعادلات

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان