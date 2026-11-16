ما القنوات الناقلة لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد كارديف سيتي مواجهة قوية تجمع بين ويلز والبرتغال، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

البرتغال سقطت أمام الدنمارك في الجولة الماضية في أول مباراة بعد اعتزال كريستيانو رونالدو، إلا أنّهم لا يزالوا في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على استاد كارديف سيتي.

المباريات التالية ويلز دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول 14:45 البرتغال شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 ملعب كارديف سيتي

ما القنوات الناقلة لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

beIN SPORTS HD 2 عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج ويلز والبرتغال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ويلز والبرتغال في المباريات الأخيرة

ترتيب ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027