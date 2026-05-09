ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "لندن الأولمبي" مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع آرسنال مع مضيفه وست لحساب الجولة السادسة والثلاثين من عمر المسابقة.

آرسنال يريد الاستمرار في الحفاظ على الصدارة مستغلًا تعثر مانشستر سيتي أمام إيفرتون، إذ يحتاج للفوز في 3 مباريات فقط لحصد اللقب.

ولن تكون المواجهة سهلة، إذ يسعى وست هام إلى الفوز للابتعاد عن مناطق الهبوط، وبالتالي المواجهة مصيرية بالنسبة لهم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 10 مايو 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ الدراجي.

beIN SPORTS 1حفيظ الدراجي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

1
مادس هيرمانسن
4
أكسيل ديساسي
15
مافروبانوس
25
جون كلير توديبو
19
Pablo
20
جارود بوين
2
كيل ولكر بيترس
18
ماتيوس فرنانديز
28
توماس سوشيك
12
M. Diouf
11
فالنتين كاستيلانوس
1
دافيد رايا
6
جابرييل
4
بين وايت
2
ويليام ساليبا
5
بييرو هينكابي
19
لياندرو تروسار
7
بوكايو ساكا
49
مايلز لويس سكيلي
41
ديكلان رايس
8
مارتن اوديغارد
14
فيكتور جيوكيريس

  • نونو سانتو

  • ميكيل آرتيتا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج وست هام وآرسنال في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات وست هام وآرسنال في المباريات الأخيرة

آخر 5 مباريات

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

