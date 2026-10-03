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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoهولندا
فيليبس
team-logoصربيا
شاهد على beIN SPORTS 4
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا ضد صربيا
هولندا
صربيا
هولندا
صربيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب هولندا نظيره الصربي على ملعب "فيليبس" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

اليونان مفاجأة المجموعة بل والمسابقة حتى الآن بتصدرها مجموعة تضم عملاقين بحجم ألمانيا وهولندا وعدم تعرضها لأي هزيمة خلال 3 مباريات.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ملعب "فيليبس".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 4.

كيف تشاهد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى أحمد البلوشي.



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beIN SPORTS HD 4

أحمد البلوشي


التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة هولندا ضد صربيا

4-3-3
هولندا crest
هولندا
هولندا
التشكيل
صربيا crest
صربيا
صربيا
5-4-1
بارت فيربروجينبارت فيربروجينيوريان تيمبريوريان تيمبرميكي فان دي فينميكي فان دي فيندينزل دومفريسدينزل دومفريسفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكتياني ريندرزتياني ريندرزريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخجوي فيرمانجوي فيرماننواه لانجنواه لانجميكس ميردينكميكس ميردينككريسينسيو سامرفيلكريسينسيو سامرفيلجورجي بيتروفيتشجورجي بيتروفيتشteam-logoسردان بابيتشفيليب كوستيتشفيليب كوستيتشteam-logoستراهينجا إيراكوفيتشكوستا نيدليكوفيتشكوستا نيدليكوفيتشنيمانيا جوديلنيمانيا جوديلteam-logoدزوديك ستيفاننيمانيا ماكسيموفيتشنيمانيا ماكسيموفيتشأندريجا زيفكوفيتشأندريجا زيفكوفيتشدوسان تاديتشدوسان تاديتشلوكا يوفيتشلوكا يوفيتش
صربيا crest
صربيا
صربيا
4-3-3
هولندا

التشكيلة الأساسية

صربيا

المدرب

  • تشافي هرنانديز
  • فيليكو باونوفيتش


نتائج هولندا وصربيا في المباريات الأخيرة


هولندا

هولندا - المستوى

تونس
ف1-3
المغرب
خ1-1
ألمانيا
ت1-1
صربيا
ف1-2
اليونان
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
صربيا

صربيا - المستوى

كاب فيردي
خ3-0
المكسيك
خ5-1
اليونان
خ1-2
هولندا
خ1-2
ألمانيا
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات هولندا وصربيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

هولنداتعادلصربيا
2
0
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
صربيا badge
صربيا
صربيا
1
هولندا badge
هولندا
هولندا
2
انتهت
كأس العالم
صربيا badge
صربيا
صربيا
0
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
انتهت
3الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2


ترتيب هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
اليوناناليوناناليونان
321053+27
ت
ف
ف
2
هولنداهولنداهولندا
312054+15
ت
ف
ت
3
ألمانياألمانياألمانيا
311132+14
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
300326-40
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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