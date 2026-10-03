ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب هولندا نظيره الصربي على ملعب "فيليبس" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

اليونان مفاجأة المجموعة بل والمسابقة حتى الآن بتصدرها مجموعة تضم عملاقين بحجم ألمانيا وهولندا وعدم تعرضها لأي هزيمة خلال 3 مباريات.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ملعب "فيليبس".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 فيليبس





ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 4.

كيف تشاهد مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى أحمد البلوشي.









beIN SPORTS HD 4 أحمد البلوشي





التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج هولندا وصربيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات هولندا وصربيا في المباريات الأخيرة









ترتيب هولندا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 3 2 1 0 5 3 +2 7 ت ف ف 2 هولندا هولندا 3 1 2 0 5 4 +1 5 ت ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 3 1 1 1 3 2 +1 4 ف خ ت 4 صربيا صربيا 3 0 0 3 2 6 -4 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



