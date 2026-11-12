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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoهولندا
يوهان كرويف أرينا
team-logoاليونان
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا ضد اليونان
هولندا
اليونان
هولندا
اليونان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب يوهان كرويف أرينا مواجهة قوية تجمع بين هولندا واليونان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
يوهان كرويف أرينا
المباريات التالية
هولندا

هولندا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

13 نوفمبر 2026

اليونان

اليونان

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، للتعليق على مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

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أحمد البلوشي

كيف تشاهد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة هولندا ضد اليونان

4-3-3
هولندا crest
هولندا
هولندا
التشكيل
اليونان crest
اليونان
اليونان
4-4-2
بارت فيربروجينبارت فيربروجينميكي فان دي فينميكي فان دي فيندينزل دومفريسدينزل دومفريسيوريان تيمبريوريان تيمبريان باول فان هيكيان باول فان هيككوينتن تيمبيركوينتن تيمبيرفرينكي دي يونجفرينكي دي يونججوي فيرمانجوي فيرمانكودي جاكبوكودي جاكبوكريسينسيو سامرفيلكريسينسيو سامرفيلدونيل ماليندونيل مالينكونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس كوليراكيسكونستانتينوس كوليراكيسمافروبانوسمافروبانوسكوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسجيورجيوس فاجيانيديسجيورجيوس فاجيانيديسكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسجيورجيوس ماسوراسجيورجيوس ماسوراسأثناسيوس أندروتسوسأثناسيوس أندروتسوسteam-logoديميتريوس كوربيليسفوتيس إيونيديسفوتيس إيونيديسفانجيليس بافليديسفانجيليس بافليديس
اليونان crest
اليونان
اليونان
4-3-3
هولندا

التشكيلة الأساسية

اليونان

المدرب

  • تشافي هرنانديز
  • I. Jovanovic

نتائج هولندا واليونان في المباريات الأخيرة

هولندا

هولندا - المستوى

المغرب
خ1-1
ألمانيا
ت1-1
صربيا
ف1-2
اليونان
ت2-2
صربيا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
اليونان

اليونان - المستوى

إيطاليا
خ0-1
صربيا
ف1-2
ألمانيا
ف0-1
هولندا
ت2-2
ألمانيا
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات هولندا واليونان في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

هولنداتعادلاليونان
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
هولندا badge
هولندا
هولندا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
هولندا badge
هولندا
هولندا
3
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
4
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
11الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
هولنداهولنداهولندا
422075+28
ف
ت
ف
ت
2
اليوناناليوناناليونان
422053+28
ت
ت
ف
ف
3
ألمانياألمانياألمانيا
412132+15
ت
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
400438-50
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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