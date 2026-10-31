ما القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب جيليت مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي، صباح الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 56 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه وإزاحة منافسه صاحب المركز الثاني عن الوصافة.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

كيف تشاهد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

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متى موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، هو صباح الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب جيليت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة (04:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة نيو إنجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي الموعد الإثنين 2 نوفمبر 2026 التوقيت 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات الملعب جيليت القنوات الناقلة Apple TV

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