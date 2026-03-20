ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على نيويورك سيتي، الأحد بملعب يانكي، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025 ويواجه المتصدر نيويورك سيتي بينما يحتل رفاق ليونيل ميسي المركز الثالث.

القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 22 مارس على ملعب يانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج نيويورك سيتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نيويورك سيتي وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026