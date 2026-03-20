شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل إنتر ميامي ضيفًا على نيويورك سيتي، الأحد بملعب يانكي، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025 ويواجه المتصدر نيويورك سيتي بينما يحتل رفاق ليونيل ميسي المركز الثالث.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 22 مارس على ملعب يانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
يانكي

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

نتائج نيويورك سيتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

نيويورك سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات نيويورك سيتي وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة

نيويورك سيتي

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

0

انتصار

3

تعادلات

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

إعلان