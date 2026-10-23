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الدوري الأمريكي
team-logoنيويورك ريد بولز
سبورتس إلوستريتد
team-logoإنتر ميامي
شاهد المباراة عبر
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
القنوات الناقلة
نيويورك ريد بولز ضد إنتر ميامي
نيويورك ريد بولز
الولايات المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها على الإنترنت

يستضيف ملعب سبورتس إلستريتد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي، صباح الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 55 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

كيف تشاهد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

المباريات التالية
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الدوري الأمريكي

24 أكتوبر 2026

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إنتر ميامي

متى موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، هو صباح الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب سبورتس إلستريتد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عشرة والنصف صباحا (00:30) بتوقيت السعودية، الحادية والنصف (01:30) بتوقيت الإمارات.

المباراة نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي
الموعد الأحد 25 أكتوبر 2026
التوقيت 00:30 السعودية، 01:30 الإمارات
الملعب سبورتس إلستريتد
القنوات الناقلةApple TV

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