Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logoنيوكاسل يونايتد
سانت جيمس بارك
team-logoمانشستر سيتي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوكاسل نظيره مانشستر سيتي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 على ملعب سانت جيمس بارك. 

تأتي المباراة بين الفريقين في ظل رغبة كل منهما في شق طريقه نحو اللقب مع اختلاف موقف كل منهما في صراع لقب الدوري الإنجليزي

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 7 مارس 2026، على ملعب سانت جيمس بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس الاتحاد الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
crest
كأس الاتحاد الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي
سانت جيمس بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتدHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-1-3-2

Home team crestمان سيتي
1
نيك بوب
3
لويس هال
33
دان بيرن
12
مالك ثياو
2
كيران تريبير
28
جو ويلوك
7
جولينتون
8
ساندرو تونالي
18
ويليام أوسولا
10
انتوني جوردون
20
أنتوني إلانجا
1
جيمس ترافورد
27
ماتيوس نونيز
3
روبن دياش
15
مارك جويهي
21
ريان آيت نوري
11
جيريمي دوكو
47
فيل فودين
16
رودري
20
بيرناردو سيلفا
7
عمر مرموش
42
أنطوان سيمينيو

4-1-3-2

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيدي هاو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج نيوكاسل ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

نيوكاسل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات نيوكاسل ومانشستر سيتي فورست الأخيرة

نيوكاسل

آخر 5 مباريات

مان سيتي

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان
0