ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوكاسل نظيره مانشستر سيتي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 على ملعب سانت جيمس بارك.

تأتي المباراة بين الفريقين في ظل رغبة كل منهما في شق طريقه نحو اللقب مع اختلاف موقف كل منهما في صراع لقب الدوري الإنجليزي

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 7 مارس 2026، على ملعب سانت جيمس بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

نتائج نيوكاسل ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نيوكاسل ومانشستر سيتي فورست الأخيرة