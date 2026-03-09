Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoنيوكاسل يونايتد
سانت جيمس بارك
team-logoبرشلونة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل برشلونة ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة يبحث عن تحقيق انتصار يساعده في التأهل وتسهيل مهمة الإياب، لكن المواجهة لن تكون سهلة خاصة إلا أنّ النادي الكتالوني سبق وفاز على الفريق ذاته في هذا الملعب في مرحلة الدوري بهدفين لهدف..

ويتسلح نيوكاسل بجمهوره بهدف تكرار الفوز بنتيجة كبيرة مثلما فعل في الملحق وأقصى كاراباج بعد الفوز 9-3 في مجموع المباراتين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة نيوكاسل وبرشلونة، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 10 مارس 2026، على ملعب سانت جيمس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءُ بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية
سانت جيمس بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة

نيوكاسل يونايتدHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
32
آرون رامسديل
4
سفين بوتمان
37
اليكس مورفي
33
دان بيرن
2
كيران تريبير
7
جولينتون
27
نيك ولتيماد
23
جيكوب مورفي
8
ساندرو تونالي
11
هارفي بارنيس
18
ويليام أوسولا
13
جوان جارسيا
24
إيريك جارسيا
18
جيرارد مارتن
2
جواو كانسيلو
5
باو كوبارسي
22
مارك بيرنال
11
رافينيا
16
فيرمين لوبيز
20
داني أولمو
10
لامين يامال
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيدي هاو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نيوكاسل وبرشلونة في المباريات الأخيرة

نيوكاسل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات نيوكاسل وبرشلونة الأخيرة

نيوكاسل

آخر 3 مباريات

برشلونة

0

انتصار

0

تعادل

3

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
2/3
إعلان
0