ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سيتي جراوند مواجهة قوية تجمع بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب سيتي جراوند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 12:30 سيتي جراوند

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ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، للتعليق على مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي

كيف تشاهد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027